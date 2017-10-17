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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۴۹

مدیرکل فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی:

آموزش‌های مهارتی به ۷۸۹ نفر از زندانیان خراسان جنوبی ارائه شد

آموزش‌های مهارتی به ۷۸۹ نفر از زندانیان خراسان جنوبی ارائه شد

بیرجند-مدیرکل فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی از ارائه آموزش‌های مهارتی به ۷۸۹ نفر از زندانیان استان طی نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در این راستا ۱۰۶ هزار و ۸۴۸ نفر ساعت آموزش ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی حسین خوشایند در نشست مشترک با اداره کل زندانهای خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه انسانی، آموزش و توانمندسازی است به شکلی که از این طریق می‌توان مشارکت توام با بهره‌وری نیروی انسانی را در فرایند توسعه کشور شاهد بود.

وی بیان کرد: نیروی انسانی توانمند در مسیر توسعه همه جانبه کشورها، بر شاخص‌هایی همچون رشد اقتصادی، اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد تاثیرگذار است.

خوش آیند در ادامه با اشاره به به نقش مهارت در جلوگیری از گرایش به اعتیاد، بزهکاری و خلاف گفت: سازمان‌های اجتماعی بدنبال آنند که با سواد آموزی، جلب زندانیان در تحصیلات رسمی و حتی آکادمیک و بخصوص مهارت آموزی و ایجاد شرایط اشتغال در فرد، ضمن تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی آن، از روی آوری مجدد به تخلف جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: مطالعات نشان داده‌اند که در اثر آموزش زندانیان، کاهش معنی‌داری در تکرار جرم توسط آنها اتفاق افتاده است.

خوش آیند افزود: به منظور توسعه کارآفرینی، حمایت از افراد واجد شرایط بیکار، اشتغال اقشار آسیب پذیر و پیشگیری از وقوع جرم توسط زندانیان آزاد شده یا خانواده زندانیان و با توجه به اینکه این قشر، یکی از گروههای هدف بهره بردار از آموزشهای فنی وحرفه ای می‌باشند، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور سالهاست از طریق عقد تفاهم نامه با سازمان امور زندانها و ستاد مبارزه با موادمخدر نسبت به آموزش زندانیان و معتادین درمان یافته و خود معرف اقدام کرده است.

وی بیان کرد: در خراسان جنوبی نیز در راستای سیاست سازمان متبوع نسبت به آموزش زندانیان و آسیب دیدگان اجتماعی برنامه ریزی لازم صورت می‌پذیرد که در این راستا در شش ماهه اول امسال به میزان ۱۰۶ هزار و ۸۴۸ نفر ساعت آموزش فنی و حرفه‌ای در زندانهای استان ارائه شده است.

وی ادامه داد: این میزان آموزش برای ۷۸۹ نفر از زندانیان در قالب ۴۷ دوره آموزشی در ۳۰ حرفه آموزشی، ارائه شده است.

کد مطلب 4117218

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