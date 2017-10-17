به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله لایق اظهار کرد: طی گشت و کنترل نیروهای اجرایی یگان حفاظت پارک ملی سالوک، دو نفر شکارچی متخلف سابقهدار دستگیر شدند.
لایق افزود: از متهمان تعداد دو لاشه مربوط به گونه حمایتشده کل و بز وحشی و ادوات شکار کشف و ضبط شد.
وی تصریح کرد: همچنین در بررسیهای روز بعد در منطقه با همکاری پلیس امنیت شهرستان یک قبضه اسلحه جنگی کلاشنیکف ۱۱ تیر کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست اسفراین گفت: متهمان از شکارچیهای سابقهدار شهرستان بوده که قبلاً موفق به فرار شده بودند اما سرانجام توسط مأموران یگان حفاظت پارک ملی سالوک دستگیر و برای ادامه مراحل قانونی به همراه پرونده تحویل مقامات قضایی شدند.
لایق اظهار کرد: طبق قانون شکار و صید جریمه ضرر و زیان هر رأس کل و بز وحشی مبلغ یکصد میلیون ریال است.
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