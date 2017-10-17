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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۰۳

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست اسفراین:

۲ شکارچی متخلف سابقه‌دار در پارک ملی سالوک دستگیر شدند

۲ شکارچی متخلف سابقه‌دار در پارک ملی سالوک دستگیر شدند

اسفراین- رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست اسفراین از دستگیری دو شکارچی متخلف و کشف اجزای بدن دو رأس کل و بز وحشی در پارک ملی سالوک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله لایق اظهار کرد: طی گشت و کنترل نیروهای اجرایی یگان حفاظت پارک ملی سالوک، دو نفر شکارچی متخلف سابقه‌دار دستگیر شدند.

لایق افزود: از متهمان تعداد دو لاشه مربوط به گونه حمایت‌شده کل و بز وحشی و ادوات شکار کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: همچنین در بررسی‌های روز بعد در منطقه با همکاری پلیس امنیت شهرستان یک قبضه اسلحه جنگی کلاشنیکف ۱۱ تیر کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست اسفراین گفت: متهمان از شکارچی‌های سابقه‌دار شهرستان بوده که قبلاً موفق به فرار شده بودند اما سرانجام توسط مأموران یگان حفاظت پارک ملی سالوک دستگیر و برای ادامه مراحل قانونی به همراه پرونده تحویل مقامات قضایی شدند.

لایق اظهار کرد: طبق قانون شکار و صید جریمه ضرر و زیان هر رأس کل و بز وحشی مبلغ یک‌صد میلیون ریال است.

کد مطلب 4117231

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