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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۱۶

امام‌جمعه کاشمر تاکید کرد :

فتح قله های موفقیت با تکیه بر استعدادهای داخلی

فتح قله های موفقیت با تکیه بر استعدادهای داخلی

کاشمر- امام‌جمعه کاشمر گفت: می توانیم با تکیه بر اقتصاد مقاومتی  و استفاده از استعدادو خلاقیت‌ ملت بزرگ ایران  قله‌های پیروزی را یکی پس از دیگری فتح کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم طباطبایی ظهر سه سنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال شهرستان کاشمر که در مرکز رفاهی فرهنگیان این شهر برگزار شد اظهارکرد: حافظه تاریخی و سیاسی مردم بزرگ صلح‌طلب ایران از دشمنی‌های آمریکا در مقاطع مختلف تاریخی پر است.

وی بابیان اینکه هنوز وجدان‌های بیدار و آگاه در جهان وجود دارد افزود: دولت هایی مانند آمریکا خالی از خرد، دانایی و بی‌بهره از انصاف و عدالت هستند و تنها خودبرتربینی دارند و جهان به‌خوبی آن‌ها را شناخته است.

امام‌جمعه کاشمر تصریح کرد: ترامپ گمان می‌کند که خوب حرف زده است اما باید بداند اعتبار و اعتمادی در دنیا به دولت آمریکا و حتی دربین  اروپایی ها و آمریکاها نیز نیست.

وی با تاکید بااینکه آمریکا برای همیشه خودش را در چشم طرفدارانش  بی‌اعتبار کرد تصریح کرد:همه قضاوت کنند که متمدن چه ملتی است؟ مترقی به چه کشوری می‌گویند و مهم‌تر از همه پیروزی ازآنچه کسی است؟

طباطبایی بابیان اینکه ما ملت عاشورای هستیم و در مرام و گفتمان ما بی‌عدالتی و گستاخی وجود ندارد گفت: جواب ترامپ را  رئیس‌جمهور شجاعانه داد و در برابر گستاخی‌های او نشان عظمت و رشد سیاسی و معنوی و کمال ملت ایران را به‌خوبی نشان داد.

وی افزود: این اتفاقات هرچند تلخ و دردناک است ولی بیشتر از گذشته روی پای خود می‌ایستیم و به دیگران اعتماد نکنیم.

امام‌جمعه کاشمر گفت: ما باید به خودمان امیدوار باشیم چون‌که  با صبر، استقامت و باکار،تلاش و سازندگی به این افتخارات نائل‌آمده‌ایم بعدازاین هم این راه پرافتخار را بدون چشم‌داشتی به شرق و غرب ادامه دهیم و با اقتصاد مقاومتی  و استفاده از استعدادها و خلاقیت‌های ملت بزرگ و عزیزمان قله‌های پیروزی را یکی پس از دیگری فتح می‌کنیم.

کد مطلب 4117232

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