فتح قله های موفقیت با تکیه بر استعدادهای داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم طباطبایی ظهر سه سنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال شهرستان کاشمر که در مرکز رفاهی فرهنگیان این شهر برگزار شد اظهارکرد: حافظه تاریخی و سیاسی مردم بزرگ صلح‌طلب ایران از دشمنی‌های آمریکا در مقاطع مختلف تاریخی پر است.

وی بابیان اینکه هنوز وجدان‌های بیدار و آگاه در جهان وجود دارد افزود: دولت هایی مانند آمریکا خالی از خرد، دانایی و بی‌بهره از انصاف و عدالت هستند و تنها خودبرتربینی دارند و جهان به‌خوبی آن‌ها را شناخته است.

امام‌جمعه کاشمر تصریح کرد: ترامپ گمان می‌کند که خوب حرف زده است اما باید بداند اعتبار و اعتمادی در دنیا به دولت آمریکا و حتی دربین اروپایی ها و آمریکاها نیز نیست.

وی با تاکید بااینکه آمریکا برای همیشه خودش را در چشم طرفدارانش بی‌اعتبار کرد تصریح کرد:همه قضاوت کنند که متمدن چه ملتی است؟ مترقی به چه کشوری می‌گویند و مهم‌تر از همه پیروزی ازآنچه کسی است؟

طباطبایی بابیان اینکه ما ملت عاشورای هستیم و در مرام و گفتمان ما بی‌عدالتی و گستاخی وجود ندارد گفت: جواب ترامپ را رئیس‌جمهور شجاعانه داد و در برابر گستاخی‌های او نشان عظمت و رشد سیاسی و معنوی و کمال ملت ایران را به‌خوبی نشان داد.

وی افزود: این اتفاقات هرچند تلخ و دردناک است ولی بیشتر از گذشته روی پای خود می‌ایستیم و به دیگران اعتماد نکنیم.

امام‌جمعه کاشمر گفت: ما باید به خودمان امیدوار باشیم چون‌که با صبر، استقامت و باکار،تلاش و سازندگی به این افتخارات نائل‌آمده‌ایم بعدازاین هم این راه پرافتخار را بدون چشم‌داشتی به شرق و غرب ادامه دهیم و با اقتصاد مقاومتی و استفاده از استعدادها و خلاقیت‌های ملت بزرگ و عزیزمان قله‌های پیروزی را یکی پس از دیگری فتح می‌کنیم.