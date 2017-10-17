۱۲ نفر از روسای دانشگاه های علوم پزشکی تأیید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۸۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد.

محمدرضا مخبر دزفولی در خصوص این جلسه اظهار داشت: در ابتدای جلسه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی همپای ملت بزرگ ایران سخنان سخیف رئیس جمهور آمریکا را محکوم کرده و از سخنان قاطع، شجاعانه و منطقی رئیس جمهور اسلامی ایران قدردانی و تشکر کردند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: گزارش مربوط به ساماندهی شیوه های پذیرش دانشجو در آزمون سراسری که در کارگروهی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ماموریت این موضوع را پیدا کرده است در جلسه ارائه شد.

وی افزود: ان شاءالله در چند ماه آینده شاهد ارائه طرح پیشنهادی این کارگروه برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهیم بود.

رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور همچنین از تایید انتخاب ۱۲ نفر از روسای دانشگاه های کشور در کارگروه تعیین روسای دانشگاه ها خبر داد.

دکتر مخبر دزفولی گفت: بر این اساس دکتر طاهره چنگیز برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر محمد آقاجانی برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر علی حق بین برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دکتر سید عباس موسوی برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دکتر سعید کشمیری برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دکتر مسعود ناصری پور برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دکتر محمودرضا مرادی برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دکتر اورنگ ایلامی برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دکتر عباسعلی کریمی برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر ایرج نظری برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و دکتر پرویز قزلباش برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی زنجان انتخاب شدند.