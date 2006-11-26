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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۰۴

7 و 8 آذر ماه و در مشهد؛

همایش ملی آسیای مرکزی و سیاست خارجی ایران برگزار می شود

در همایش آسیای مرکزی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی که هفتم و هشتم آذز ماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود، پیوند های ایران و پنج کشور تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان آسیب شناسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن خلیلی دبیر اجرایی این همایش در جمع خبرنگاران افزود: 75 چکیده مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده که از میان آنها 24 مقاله به صورت سخنرانی ارئه خواهد شد .

خلیلی افزود: در مراسم افتتاحیه این همایش استاندار خراسان رضوی و معاون آموزش و پژوهش وزارت خارجه و در مرام اختتامیه نیز استاندار خراسان شمالی و معاون آسیای مرکزی وزارت امور خارجه حضور خواهند داشت .

دبیر اجرایی همایش آسیای مرکزی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محورهای سخنرانان این همایش گفت : در نشست اول این همایش چهار سخنرانی با موضوع های بستر های ژئو پلتیکی نقش آفرینی ایران در آسیای مرکزی ، روسیه و سیاست منطقه ای ایران در آسیای مرکزی ، جایگاه آسیای مرکزی در رویکرد نوین  آمریکا و ایران در اوراسیای مدرن ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد : در نشست دوم و سوم نیز مقالاتی با عناوین  سازمان  همکاری شانکهای  ،ساختار قدرت در آسیای مرکزی، دیالکتیک هویت و منفعت و جایگاه ایران در بازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی ، بحران هویت و ملت سازی در آسیای میانه ، جهانی شده نیازهای ملی کشورهای  منطقه خزر ، تاثیر رژیم های نیمه  اقتدارگر بر ساختار و اصول سیست خارجی کشور های آسیای مرکزی  و گسترش ناتو به شرق و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران ارئه خواهد شد .

خلیلی گفت : در سه نشست پایانی نیز موضوعاتی  همچون جایگاه اکو در امنیت و همکاری منطقه ای  ، موانع پیش روی همگرایی  در آسیای مرکزی ، ایران ، اکو ، ائتلاف و حد ائتلاف در شکل بندی های امنیتی آسیای مرکزی ، منابع آبی مشترک در آسیای مرکزی ، نگاه به شرق  در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارائه خواهد شد .

وی با اشاره به تشکیل مرکز پژو هش های فرهنگی و اجتماعی آسیای مرکزی در دانشگاه فردوسی مشهد ابراز امیدواری کرد : این همایش زمینه های انتقال دبیرخانه دائمی آسیای مرکزی را به مشهد فراهم  کند. 

کد مطلب 411724

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