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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۲۱

فواد معصوم:

انباشته شدن اختلافات به زیان همه و آینده عراق است

انباشته شدن اختلافات به زیان همه و آینده عراق است

رئیس جمهور عراق بر لزوم افزایش تلاشها برای بازگشت به گفتگو برای حل مشکلات طبق قانون اساسی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فواد معصوم رئیس جمهور عراق گفت: مقابله پیشمرگان با تروریستها مانع از اشغال کرکوک از سوی داعش شد. ادامه نظارت امنیتی پیشمرکه بر کرکوک مغایر قانون اساسی نیست.

وی افزود: طرح آیت الله سیستانی و دعوت وی به پایبندی به قانون اساسی را ارج می نهیم. باید قانون گذاری های لازم برای تقویت شفافیت برای انتخابات آینده صادر شود.

معصوم تاکید کرد: انباشته شدن اختلافات به زیان همه و آینده عراق است. بر لزوم افزایش تلاشها برای بازگشت به گفتگو برای حل مشکلات طبق قانون اساسی تاکید می کنیم.

رئیس جمهور عراق گفت: برگزاری همه پرسی اختلافاتی را ایجاد کرد و به سیطره نیروهای دولت مرکزی بر کرکوک منجر شد از همه ساکنان کرکوک می خواهم که به سلطه دولت احترام بگذارند.

کد مطلب 4117250

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