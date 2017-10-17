به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فواد معصوم رئیس جمهور عراق گفت: مقابله پیشمرگان با تروریستها مانع از اشغال کرکوک از سوی داعش شد. ادامه نظارت امنیتی پیشمرکه بر کرکوک مغایر قانون اساسی نیست.

وی افزود: طرح آیت الله سیستانی و دعوت وی به پایبندی به قانون اساسی را ارج می نهیم. باید قانون گذاری های لازم برای تقویت شفافیت برای انتخابات آینده صادر شود.

معصوم تاکید کرد: انباشته شدن اختلافات به زیان همه و آینده عراق است. بر لزوم افزایش تلاشها برای بازگشت به گفتگو برای حل مشکلات طبق قانون اساسی تاکید می کنیم.

رئیس جمهور عراق گفت: برگزاری همه پرسی اختلافاتی را ایجاد کرد و به سیطره نیروهای دولت مرکزی بر کرکوک منجر شد از همه ساکنان کرکوک می خواهم که به سلطه دولت احترام بگذارند.