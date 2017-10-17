به گزارش خبرنگار مهر، محمود دلپسند بعدازظهر سه‌شنبه در هفتمین نشست کارگروه تخصصی امور اقتصادی خراسان شمالی اظهار کرد: به‌منظور ارتقای ظرفیت‌ها و توانمندی استان باید از ابزارهای کمکی همچون جذب سرمایه‌گذار استفاده کنیم.

دلپسند افزود: تسهیل در فرآیندهای اداری، تسریع در پاسخگویی به استعلام‌ها و صدور مجوزهای قانونی نقش بسزایی در جذب سرمایه‌گذار دارد.

وی تصریح کرد: خراسان شمالی درزمینهٔ تسهیلات طرح رونق تولید با ۳۳.۳ درصد پرداخت و در شاخص درصد تعداد پرداختی به تعداد ثبت‌نام‌شدگان، رتبه هفتم را کسب کرده است.

معاون استاندار خراسان شمالی گفت: همچنین این استان در شاخص تعداد پرداختی به پروانه‌های صنعتی، رتبه هشتم کشور را به دست آورده است.

دلپسند اظهار کرد: خراسان شمالی تنها در شاخص درصد مبلغ پرداختی به ثبت‌نام‌شده در حوزه صنعت و معدن رتبه پانزدهم کشور را کسب کرده است.

وی تأکید کرد: مدیران خراسان شمالی به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاران برای رونق تولید و اشتغال از حداکثر توان و ظرفیت‌ها استفاده کنند.