تل‌ آویو: با دولت وفاق ملی فلسطین گفتگو نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی جروزالم پُست، کابینه رژیم اشغالگر قدس پس از تشکیل جلسه امروز اعلام کرد که حاضر به گفتگو با دولت وفاق ملی فلسطین نیست؛ چرا که حماس در این دولت حضور دارد.

در بیانیه صادره از سوی اشغالگران قدس در این خصوص آمده است که تنها زمانی این دولت را می‌پذیرد که حماس خلع سلاح شده و این رژیم را به رسمیت بشناسد.

لازم به ذکر است، جنبش های حماس و فتح فلسطین ۱۲ اکتبر سال جاری میلادی توافق آشتی ملی را در قاهره امضا کردند.

طبق اعلام رسانه های عربی، «عزام الأحمد» از سوی جنبش فتح و «صلاح العاروری» از سوی حماس، این توافق را امضا کردند.

توافق مذکور در حضور «خالد فوزی» رئیس دستگاه اطلاعات مصر امضا شد.

صالح عاروری، نائب رئیس دفتر سیاسی حماس و رئیس هیات این جنبش در گفتگوهای آشتی ملی گفته بود: برای تحقق آشتی ملی عزم خود را جزم کرده ایم. این بار هم همانند گذشته با صداقت برای پایان دادن به دودستگی و اختلافات داخلی پا پیش نهاده ایم. حماس برای تحقق آشتی ملی از هیچ تلاشی فروگذاری نکرد.

صلاح بردویل، از رهبران حماس تصریح کرده بود: لغو مجازات های اعمال شده بر غزه در دست برادرانمان در جنبش فتح است و محمود عباس باید دستور آن را صادر کند. این نه تنها خواسته حماس، بلکه خواسته عموم ملت فلسطین است.