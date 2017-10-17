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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۳۴

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان خبر داد:

اعزام ۵ هزار دانش‌آموز سیستان وبلوچستانی به اردوی راهیان نور

اعزام ۵ هزار دانش‌آموز سیستان وبلوچستانی به اردوی راهیان نور

زاهدان - مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان سال بیش از ۵ هزار دانش‌آموز از ۱۹ شهرستان سطح استان به اردوی راهیان نور اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، علیرضا نخعی در مراسم اعزام نخستین کاروان دانش‌آموزی استان سیستان و بلوچستان به مناطق عملیاتی جنوب کشور در سال ۹۶، اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان سال بیش از ۵۰۰۰ دانش‌آموز پایه دهم و یازدهم از ۱۹ شهرستان سطح استان به اردوی راهیان نور اعزام می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه اردوی راهیان نور جلوه‌گر تمام ارزش‌های دفاع مقدس است، در تشریح اهداف اردوهای راهیان نور گفت: زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا و ایثارگران، آشنا کردن نسل جوان با فلسفه جهاد، تجدید خاطرات حماسه سازی‌های رزمندگان غیور اسلام و دست آوردهای دوران دفاع مقدس و همچنین مقابله با جنگ نرم از جمله اهداف اردوی راهیان نور است.

وی خاطرنشان کرد: نخستین کاروان راهیان نور دانش‌آموزی استان در سال جاری شامل ۱۶۰ دانش‌آموز پسر زاهدانی است که همراه با ۲۰ مربی توسط ۴ دستگاه اتوبوس به مدت یک هفته به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می‌شوند.

نخعی اظهار داشت: سال تحصیلی گذشته نیز بیش از  ۵ هزار نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر شهرستان‌های مختلف سطح استان به مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس اعزام شدند و خوشبختانه برگزاری این اردو همواره در استان با استقبال خوبی از جانب دانش‌آموزان مواجه می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان تصریح کرد: همکاران ما در مجموعه آموزش و پرورش استان همواره تلاش دارند تا با برگزاری مراسم‌های مختلف یاد و خاطره شهدا را در مدارس زنده نگه دارند تا فضای مدارس از برکت شهدا معنویت پیدا کند.

کد مطلب 4117269

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