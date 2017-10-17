کارگاه های بسته بندی برنج در مازندران شناسنامه دار شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح شامگاه سه شنبه در دومین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان مازندران که در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد، با اشاره به قطب تولید برنج بودن استان خواستار شناسنامه دار کردن کارگاه های بسته بندی برنج استان تا پایان سال جاری شد.

وی ضمن تقدیر از خدمات دکتر جان بابایی طی تصدی مسئولیت دانشگاه و آرزوی توفیق در مسئولیت معاونت درمان وزارت بهداشت، انتصاب دکتر سید عباس موسوی بعنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دبیری کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان را به وی تبریک گرفت.

دکتر فلاح با اشاره به جایگاه مهم دستگاه‌های اجرایی در حوزه سلامت، امنیت غذایی، بهداشت و درمان و موضوعات زیست محیطی گفت: سلامت جامعه هیچ وقت مورد مصالحه و معامله قرار نمی‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی با اجرای مصوبات کارگروه با جدیت در برابر تهدید کنندگان سلامت بایستند.

از موضوعات مهمی که به تصویب اعضای کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان مازندران رسید شناسنامه دار کردن کارگاه‌های بسته بندی برنج تا پایان سال توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل است.

در همین راستا سازمان جهاد کشاورزی مازندران ملزم شد تا از ابتدای سال آینده، کلیه تسهیلات مالی توسط این سازمان را به واحدهای بسته بندی که شناسه بهداشتی از معاونت غذا دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل اخذ کرده باشند اعطاء کند.

همچنین پروانه بهره برداری و تمدید کلیه کارگاه‌های برنج در سال ۱۳۹۶ بازبینی می‌شود و کارهاه های فاقد پروانه بهداشتی از سوی سازمان‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل معرفی شوند. در همین رابطه سازمان‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت موظفند تا از در سال ۹۷ از عرضه برنج بدون شناسنامه جلوگیری کنند.