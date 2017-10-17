انجمن اولیا تجلی پیوند خانه و مدرسه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد انصار الحسینی شامگاه سه شنبه در جلسه ای که به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان در دبیرستان هیات امنایی زنده یاد بصیری برگزار شد ارزشمندترین خدمت را هدایت و تربیت انسان ها دانست و اظهار کرد: فعالیت ها در حوزه های مختلف باید مقدمه تعلیم و تربیت دانش آموزان و انسان ها باشد.

انصارالحسینی یکی از رسالت های انجمن اولیا ومربیان را تعلیم و تربیت دانش آموزان عنوان کرد و افزود: امروز مدارس ما در دورترین نقاط کشور دائر است و تلاش آموزش و پرورش ارائه خدمات به این دانش آموزان می باشد.

وی هدف انجمن اولیا و مربیان را پیوند بین والدین و مدرسه و ارائه راهکارهای اساسی برای ارتقای علمی دانش آموزان دانست و ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران محصول همدلی یک ملت و خرد جمعی بود که در مقابل قدرت های بزرگ دنیا ایستادد.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش مازندران به واقعه کربلا نیز اشاره کرد و گفت: رمز ماندگاری واقعه کربلا و عزاداری سالار شهیدان سرمایه های انسانی ومعنوی است که محصول آن انقلاب اسلامی ایران است.

انصارالحسینی ادامه داد:امروز به پشتوانه سرمایه انسانی جمهوری اسلامی ایران نقش تعیین کننده ای در دنیا ایفا می کند.

وی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش باید اولویت دولتمردان قرار گیرد، گفت: سرمایه انسانی زمینه را برای سرمایه مادی فراهم می کند بنابراین برای توسعه و پیشرفت کشور باید به این حوزه توجه ویژه ای شود.

قائم مقام مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه انجمن اولیا و مربیان تجلی پیوند والدین و مدرسه است، ادامه داد: فرزندان رفتارهای اجتماعی را از طریق گفتار و رفتار والدین و معلمان می آموزند بنابراین باید ابتدا در تربیت خود بکوشیم تا الگوی خوبی برای فرزندان خود باشیم.

وی عدم دریافت آیین نامه و بی اطلاعی اعضای انجمن را از مشکلات انجمن اولیا و مربیان دانست و بیان کرد: معرفی نشدن اعضای انجمن به معلمان مدارس، نبود تفاهم و همکاری بین اعضای انجمن و مدیر مدرسه، عدم آگاهی از مشکلات موجود مدرسه، عدم حضور به موقع در جلسات و تشریفاتی بودن آن از دیگر مشکلات این انجمن می باشد.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش مازندران با تاکید بر آگاهی والدین از آیین نامه و مشکلات مدارس، گفت: مدارس باید از مهارت های اولیا و مربیان جهت برطرف کردن مشکلات استفاده کنند.

انصارالحسینی برگزاری جشنواره و اردوها با شرکت والدین و دانش آموزان را یکی از راهکارهای اساسی جهت تعامل بیشتر والدین و مدارس دانست و عنوان کرد: برای رفع مشکلات مدرسه باید در همه زمینه ها با اعضای انجمن جلساتی برگزار شود.