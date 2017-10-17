تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و فرانسه درباره برجام

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز و در دومین تماس تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فرانسه در روزهای اخیر، طرفین در خصوص برجام و مسائل منطقه ای گفتگو و تبادل نظر کردند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.