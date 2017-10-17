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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۲۰:۱۴

عصر امروز صورت گرفت؛

تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و فرانسه درباره برجام

تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و فرانسه درباره برجام

عصر امروز و در دومین تماس تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فرانسه در روزهای اخیر، طرفین در خصوص برجام و مسائل منطقه ای گفتگو و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز و در دومین تماس تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فرانسه در روزهای اخیر، طرفین در خصوص برجام و مسائل منطقه ای گفتگو و تبادل نظر کردند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.

کد مطلب 4117293

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