محاصره داعشی ها از سوی ارتش سوریه در دیرالزور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش سوریه محله هایی که داعش در دیرالزور تحت اشغال دارد را به محاصره درآورده است.

شایان ذکر است قبلا اعلام شده بود که نیروهای ارتش سوریه و نیروهای مقاومت با ورود به خیابان «بور سعید»، محله «الرصافه» و محله «العمال» عملیات پاکسازی محله های شهر دیرالزور از تروریست های داعش را شروع کرده اند.

پیشتر نیز روزنامه العربی الجدید به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که دیروز ارتش سوریه موفق شده بود کنترل اکثر مناطق شهر دیرالزور را به دست بگیرد و در آستانه اعلام آزادی کامل این شهر است.

منابع محلی اعلام کردند که نیروهای ارتش سوریه کنترل کامل کرانه رود فرات را که امتداد آن ۴۰ کیلومتر است و میان شهرهای دیرالزور و المیادین واقع شده را در دست دارد و در حال پاکسازی پناهگاه های تروریست های داعش در محله های جنوبی، شرقی و شمالی شهر دیرالزور است.

به این ترتیب بعد از حدود سه سال اشغال شهر دیرالزور به وسیله تروریست های داعش در پیروزی راهبردی ارتش سوریه در آستانه اعلام خبر آزادی کامل این شهر قرار دارد.

گفتنی است که ارتش سوریه بسیاری از مواضع داعش را در کرانه شرقی و غربی رود فرات ساعاتی پس از سیطره بر شهرک الحسینیه در هم کوبید.

در محور جنوب شرقی دیرالزور، نیروهای ارتش سوریه و متحدانش پس از تسلط بر شهر المیادین عملیات گسترده ای را برای ریشه کنی داعش از روستاها و شهرکهای میان المیادین و المریعیه در کرانه غربی رود فرات آغاز کردند و موفق به بازپس گیری روستاهای بقرص سفلی و علیا، الزباری، العلیات، سعلو والطوب شدند و داعشی دچار فروپاشی شدند.

در این عملیات شماری زیادی از داعشی ها کشته و استحکامات آن در هم شکسته شد.

در شرق رود فرات ارتش سوریه پس از تسلط بر الحسینیه به عملیات خود ادامه داد و به سوی روستاهای شقرا و الجنینه پیشروی کردند.

از سوی دیگر جنگنده های ارتش سوریه مواضع داعش را در موحسن، البولیل، الجنینه، محله های العرضی، العرفی و کنامات بمباران کردند.

این در حالی است که ارتش سوریه و متحدانش در حال پاکسازی محله های شهر دیرالزور از داعش هستند و در خیابان بور سعید و محله الرصافه و محله العمال پیشروی کردند.

از سوی دیگر نیروهای ارتش سوریه مناطق الروضه، حرمالا، عبدالامیر، جیب عید، الجروح، ام غزال، سد السیب، روستای السیب، وادی الزاروب، وادی مزلوف، وادی حسو الرمیل در حومه شرقی حماه را از لوث تروریستها پاکسازی کردند.

بر اساس این گزارش، ارتش سوریه و متحدانش در محور مقاومت سیطره خود را بر مناطق آزاد شده در حومه شرقی حماه تکمیل کردند.

ارتش سوریه و متحدانش منطقه وادی العذیب در شمال شرق شهر سلمیه در حومه شرقی حماه را به کنترل کامل خود دآوردند.

در جریان این عملیات که با دقت و سرعت بالا انجام شد وادی العذیب و روستاهای حباب التناهج، المکسار در حومه شمال شرقی حماه به کنترل نیروهای ارتش سوریه و متحدانش درآمد.

با سیطره بر این مناطق جدید جاده سلمیه-اثریا امن می شود.