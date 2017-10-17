به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال «خیبر» خرم آباد عصر سه شنبه در ورزشگاه قدس همدان به مصاف «شهرداری» همدان رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید.

علی صدرا، مسعود ستاری و مصطفی بیات ۳ گل را برای تیم خیبر به ثمر رساندند و دو گل تیم شهرداری همدان را نیز مجید شعبانی و رضا بهرام پور به ثمر رساندند.

امیر مراد کلاری، فرزاد بهاری، مسعود ستاری، سینا عارف نیا، مصطفی سلگی، علی صدرا، محمدبیرانوند، مصطفی علیخانی، اسماعیل شهبازی، پژمان قرمزی و مجتبی جادری به سرمربی گری مهرداد خادمی امروز برای تیم خیبر بازی کردند.

بر اساس این گزارش، تیم فوتبال خیبر خرم آباد در حال حاضر با ۱۰ امتیاز در رده چهارم گروه c لیگ دسته دوم فوتبال کشور قرار دارد.