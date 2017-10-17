۷۵بال غاز خاکستری مهاجر وارد تالابهای مهاباد شدند

فاروق سخنور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اولین گروه از غازهای خاکستری به تعداد ۷۵ هفته جاری درپناهگاه حیات وحش تالاب بین المللی کانی برازان فرود آمده اند اظهارداشت: پیش بینی می شود در روز های آتی جمعیت قابل توجهی از پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی وارد تالاب شوند.

وی گفت: به دلیل اقدامات انجام شده در لایروبی مسیرهای منتهی به پناهگاه حیات وحش تالاب بین المللی کانی برازان و آبرسانی به آن و وضعیت مناسب زیستگاهی، شمار زیادی پرندگان مهاجر شامل انواع مرغابی وحشی و غاز خاکستری وارد تالاب شده اند.

سخنور افزود: این پرندگان در مسیر مهاجرت خود از مناطق سردسیری به مناطق گرمسیری کره زمین برای استراحت و تغذیه وارد تالاب های این شهرستان شده اند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: تالابهای این شهرستان با بیش از شش هزار هکتار مساحت، استراحتگاه بسیار مناسبی برای انواع پرندگان مهاجری است که همه ساله در مسیر پرواز خود وارد آنها می شوند.

وی یاد آور شد: وجود این تالابها و شرایط زیست محیطی مناسب و امنیت پایدار در آنها، منطقه مهاباد را به یکی از زیستگاههای اصلی پرندگان در آذربایجان غربی و شمال غرب کشور تبدیل کرده است.