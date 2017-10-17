۸۰ درصد از تاکسی های فرودگاه کرمانشاه نوسازی شدند

سجاد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تاکسی های فرودگاه کرمانشاه روزانه بطور میانگین حداقل ۲۰۰ سرویس ارائه می‌دهند، اظهار داشت: در ۶ ماهه اول امسال حداقل ۳۷ هزار و ۲۰۰ سرویس ارائه شده و ۱۱۲ هزار مسافر توسط تاکسیهای ویژه فرودگاه جابه جا شده اند.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد از تاکسی های با عمر بیش از ده سال در فرودگاه نوسازی شده‌اند، گفت: تاکسی فرودگاه مجهز به تاکسیمتر هستند و تمامی پرداخت ها با تاکسیمتر محاسبه می شود.

سلیمانی با اشاره به برگزاری مستمر کلاسهای آموزشی مشتری مداری، صنعت توریسم و... برای تاکسیرانان فرودگاه، ادامه داد: کلاس های آموزشی ویژه رانندگان فرودگاه به صورت ماهانه با محوریت اخلاق حرفه ای، قانون مداری،آشنایی با صنعت توریسم و گردشگری، زبان مقدماتی و.....با حضور کارشناسان مرتبط برگزار می شود.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی کرمانشاه از برنامه‌ریزی این سازمان برای بهبود خدمات‌رسانی تاکسی فرودگاه خبر داد و افزود: این برنامه در راستای تکریم مسافران و ارائه خدمات در شأن آنها است.