تصادف دو موتور سیکلت در بجستان یک کشته برجا گذاشت

جواد باذلی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعدازظهر سه شنبه به دنبال تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس بجستان مبنی بر برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در محور بجستان به سمت روستای صالح آباد سریعا اکیپی از پایگاه بجستان به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: هنگام رسیدن کارشناسان فوریت های پزشکی به صحنه حادثه راکب یکی از موتورسیکلت ها که آقایی ۵۴ ساله بود به علت آسیب شدید به سر فاقد علائم حیاتی بود و فوت کرده بود و مصدوم دوم که اونیز راکب موتورسیکلت و آقایی ۵۸ ساله بود دچار آسیب دست شده بود که با هوشیاری کامل بعد از انجام اقدامات اولیه به بیمارستان آیت الله مدنی بجستان منتقل شدند.

رئیس سازمان اورژانس ۱۱۵ گناباد با اشاره به اینکه یکی از علل فوت در تصادفات موتورسیکلت آسیب شدید به سر راننده موتورسیکلت می باشد و علت آن عدم استفاده از کلاه ایمنی است که بارها به این مورد اشاره شده است ولی متاسفانه بازهم شاهد این حوادث هستیم.