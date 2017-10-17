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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۲۱:۰۸

برای پنجمین بار؛

پارلمان ترکیه با تمدید ۳ ماهه حالت فوق العاده موافقت کرد

پارلمان ترکیه با تمدید ۳ ماهه حالت فوق العاده موافقت کرد

پارلمان ترکیه برای پنجمین بار پس از کودتای سال گذشته در این کشور با تمدید سه ماهه حالت فوق العاده موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پارلمان ترکیه طرح پیشنهادی دولت این کشور برای تمدید سه ماهه وضعیت فوق العاده را تصویب کرد.

این در حالیست که نمایندگان پارلمان ترکیه برای پنجمین بار است که پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ در این کشور با این پیشنهاد دولت موافقت کرده اند.

لازم به ذکر است، «بکر بوزداغ» سخنگوی دولت ترکیه دیروز در نشست خبری در آنکارا اعلام کرده بود: دولت ترکیه با تمدید ۳ ماهه حالت فوق العاده موافقت کرده است.

بر این اساس، قرار بود طرح تمدید ۳ ماهه حالت فوق العاده در ترکیه به پارلمان این کشور ارسال تا درباره آن رأی‌گیری شود.

این طرح هم اکنون و پس از تصویب در پارلمان ترکیه از ۱۹ اکتبر سال جاری میلادی اجرائی خواهد شد.

کد مطلب 4117327

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