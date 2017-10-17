۹۰درصد روستاهای آذربایجان غربی گازدار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شیخی عصر سه شنبه در مراسم آغاز عملیات گازرسانی به ۳۱ روستای مهاباد با بیان اینکه امسال ۴۴۰ روستای استان از نعمت گاز برخوردار شده است افزود: در حال حضار متوسط بهره مندی از گاز در روستاهای آذربایجان غربی بیش از ۵۱ درصد است.

وی ادامه داد: ۷۸۰ کیلومتر لوله گذاری شبکه گاز در این روستاها انجام و ۱۲ هزار انشعاب جدید واگذار شده است.

شیخی اظهار داشت: با توجه به سیاست های کشور برای افزایش امکانات رفاهی روستائیان به ویژه در مناطق محروم، گازرسانی به دورترین مناطق نیز در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: طرح گازرسانی به ۳۱ روستای آختاچی غربی در مهاباد با مجموع ۲۴۳ کیلومتر لوله گذاری و ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه تا پایان سال ۹۷ به بهره برداری می رسد و هفت هزار و ۸۰۰ نفر جمعیت را در قالب یکهزار و ۸۳۰ خانوار زیر پوشش قرار می دهد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی گفت: با اتمام این طرح تعداد روستاهای زیر پوشش نعمت گاز مهاباد به بیش از ۸۰ درصد افزایش می یابد.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: گازرسانی به روستاها بر اساس قانون پنجم توسعه در دست اجراست و امسال تحولی در خصوص گازرسانی در مهاباد شکل گرفته است.

جلال محمودزاده همچنین با اشاره به تلاش مسئولان برای عمران و آبادانی روستاهای مهاباد، اظهار داشت: امسال ۹ هزار تن قیر برای آسفالت معابر، کوچه ها و خیابان های روستایی مورد استفاده قرار گرفته است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت گازرسانی و خدمات رفاهی به روستاها اظهارداشت: امروز در سایه امنیت پایداری که به برکت این نظام داریم، توانستیم خدمات و امکانات را به روستاها بیاوریمو

ایرج شجاعی ادامه داد: اگر خدمات و امکانات در روستا تقویت شود، از مهاجرت روستائیان به شهر پیشگیری میشود و تولید در بخش روستا و اقتصاد روستا بهبود می یابد ما باید بخش اقتصادی و درآمدی در روستا را تقویت کنیم.

فرماندار مهاباد گفت: امروز گازرسانی به روستاهای بخش مرکزی از مهمترین اقدامات دولت است که با اعتبار کلان انجام می گیرد و امیدواریم در سایه نظام و این امنیت بتوانیم شاهد رشد و توسعه در روستاها باشیم.