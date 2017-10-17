مدیریت ناکارآمد عامل اصلی عقب ماندگی ایلام در مسیر توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سلام امینی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان چرداول اظهار داشت: با وجود در اختیار داشتن ۱۱ درصد منابع نفتی و گاز که در غرب کشور رتبه اول را دار هستیم ولی همچنان مردم این استان چشم انتظار ایجاد صنایع بزرگ در حوزه انرژی در استان هستند.

وی افزود: ظرفیت هایی که این استان در حوزه های مختلف برای پیشرفت و توسعه دارد در کمتر استانی مشاهده می شود ولی تاکنون از این استعدادها استفاده مناسبی نشده است.

وی افزود: این ظرفیت می تواند منجر به تحول بسیار در بخش اشتغال و بویژه رفع بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی شود که امیدواریم در دولت دوازدهم به این حوزه ها توجه ویژه شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم تاکید کرد: بخش خصوص در استان بسیار ضعیف است و توانایی اجرای پروژه های بزرگ را ندارد که می طلبد دولت در این زمینه ورود بیشتری داشته باشد.

امینی مهار آب های زیرزمینی و چشمه های آبی در استان را حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: سالانه ۲ میلیون متر مکعب آب از استان ایلام بدون استفاده مناسب خارج می شود و علیرغم منابع آبی مناسب و ریختن این مقدار آب به کرخه متاسفانه حق استان ایلام رعایت نشده است.