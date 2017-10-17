  1. استانها
  2. ایلام
۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۲۱:۰۹

نماینده مردم ایلام در مجلس:

مدیریت ناکارآمد عامل اصلی عقب ماندگی ایلام در مسیر توسعه است

مدیریت ناکارآمد عامل اصلی عقب ماندگی ایلام در مسیر توسعه است

ایلام-نماینده مردم ایلام، چرداول، مهران، سیروان ، ایوان و ملکشاهی در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیریت ناکارآمد عامل اصلی عقب ماندگی ایلام در مسیر توسعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سلام امینی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان چرداول اظهار داشت: با وجود در اختیار داشتن ۱۱ درصد منابع نفتی و گاز که در غرب کشور رتبه اول را دار هستیم ولی همچنان مردم این استان چشم انتظار ایجاد صنایع بزرگ در حوزه انرژی در استان هستند.

وی افزود: ظرفیت هایی که این استان در حوزه های مختلف برای پیشرفت و توسعه دارد در کمتر استانی مشاهده می شود ولی تاکنون از این استعدادها استفاده مناسبی نشده است.

وی افزود: این ظرفیت می تواند منجر به تحول بسیار در بخش اشتغال و بویژه رفع بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی شود که امیدواریم در دولت دوازدهم به این حوزه ها توجه ویژه شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم تاکید کرد: بخش خصوص در استان بسیار ضعیف است و توانایی اجرای پروژه های بزرگ را ندارد که می طلبد دولت در این زمینه ورود بیشتری داشته باشد.

امینی مهار آب های زیرزمینی و چشمه های آبی در استان را حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: سالانه ۲ میلیون متر مکعب آب از استان ایلام بدون استفاده مناسب خارج می شود و علیرغم منابع آبی مناسب و ریختن این مقدار آب به کرخه متاسفانه حق استان ایلام رعایت نشده است.

کد مطلب 4117331

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها