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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۲۱:۵۴

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

حال ۵ دانش آموز مصدوم مشگین شهری وخیم نیست/۱۲ مصدوم در ۲ تصادف

حال ۵ دانش آموز مصدوم مشگین شهری وخیم نیست/۱۲ مصدوم در ۲ تصادف

اردبیل – رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با اشاره به ترخیص چهار دانش آموز مصدوم حادثه واژگونی خودرو در مشگین شهر گفت: دو دانش آموز دیگر یکی در آی سی یو و یکی در بخش عمومی بستری است.

 قدرت اخوان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بعدازظهر امروز یک دستگاه خودرو آردی در ارباب کندی مشگین شهر واژگون شد که در ادامه تمامی هفت سرنشین آن از جمله شش دانش‌آموز و راننده خودرو مصدوم شدند.

وی افزود: سه مصدوم با کمک اورژانس هوایی و چهار نفر دیگر با کمک آمبولانس به بیمارستان‌های اردبیل و مشگین شهر انتقال یافتند که خوشبختانه رسیدگی و درمان به موقع انجام شد و هیچ تلفات جانی در این حادثه گزارش نشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با بیان اینکه مصدومان این حادثه تحت مراقبت و بستری هستند، اضافه کرد: در تصادف دیگری که در جاده سرچم اردبیل اتفاق افتاد نیز پنج مصدوم به بیمارستان فاطمی انتقال یافتند

اخوان اکبری با بیان اینکه به غیر از پنج مصدوم یکی از سرنشینان خودرو جان خود را از دست داده است، متذکر شد: دو نفر از مصدومان تحت مراقبت ویژه هستند.

کد مطلب 4117346
محمد میرزایی ناطق

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