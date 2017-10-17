بردسکن یکی از قطب های تولید مس و طلا در خراسان رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، برات علی نیا بعدازظهر سه شنبه در مراسم افتتاح بزرگترین کارخانه فرآوری کنسانتره مس خراسان رضوی اظهارکرد: بردسکن یکی از قطب های تولید مس و طلا در استان خراسان رضوی است و تا پایان امسال دو معدن طلا (سه بندون) و( دامن قر) در منطقه کوهپایه بردسکن به بهره برداری می رسند.

وی افزود: با سرمایه گذاری ۳۵ میلیارد تومانی بخش خصوصی توسط مجتمع معدنی کومه پارس در منطقه دهان قلعه بردسکن بزرگترین کارخانه فرآوری کنسانتره مس خراسان رضوی تکمیل و به بهره برداری رسید.

فرماندار بردسکن گفت: برای تکمیل این پروژه که قرار است در ۳ فاز انجام شود ۱۲۰ میلیارد تومان دیگر نیاز به سرمایه گذاری داریم که مدیر عامل این مجتمع آمادگی خود را برای این سرمایه گذاری اعلام کرده است.

علی نیا بیان کرد:خوشبختانه زیر ساخت های لازم در این معدن از جمله برق فراهم شده است و با راه اندازی این کارخانه بارقه امیدی در مردم منطقه ایجاد شده است.

وی گفت:این پروژه در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال اجرا شده است و در حال حاضر هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بخش های مختلف این معدن مشغول به کار شده اند.

وی گفت:اکثر نیروهای به کارگرفته شده در این مجتمع معدنی از نیروهای بومی منطقه می باشند و شاهد کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها و استان های دیگر هستیم.

فرماندار بردسکن به وفاق و همدلی مجموعه شهرستان اشاره کرد و گفت:حاصل این رفاقت و امنیت منجر به رونق اقتصادی در شهرستان شده است.

وی اظهار کرد:خوشبختانه در ۲ سال اخیر تمامی معادن شهرستان که در دولت قبلی غیر فعال بود با مساعدت مسئولان استان فعال شده اند و امروز شهرستان بردسکن به یک قطب معدنی در خراسان رضوی تبدیل شده است.