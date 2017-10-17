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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۲۳:۲۳

فرماندار مانه و سملقان مطرح کرد:

ترک‌خوردگی جزئی در منازل روستایی مانه و سملقان

ترک‌خوردگی جزئی در منازل روستایی مانه و سملقان

مانه و سملقان- فرماندار مانه و سملقان از ترک‌خوردگی جزئی در منازل روستایی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا عوض زاده اظهار کرد: تاکنون ترک‌خوردگی جزئی واحدهای مسکونی در روستاهای شرقی بخش مانه این شهرستان ازجمله روستاهای چوپلی تپه، کشک آباد و شیرین دره گزارش‌شده است.

وی افزود: اطلاعات تکمیلی پس از بررسی اعلام می‌شود.

کد مطلب 4117379

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