به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا عوض زاده اظهار کرد: تاکنون ترکخوردگی جزئی واحدهای مسکونی در روستاهای شرقی بخش مانه این شهرستان ازجمله روستاهای چوپلی تپه، کشک آباد و شیرین دره گزارششده است.
وی افزود: اطلاعات تکمیلی پس از بررسی اعلام میشود.
مانه و سملقان- فرماندار مانه و سملقان از ترکخوردگی جزئی در منازل روستایی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا عوض زاده اظهار کرد: تاکنون ترکخوردگی جزئی واحدهای مسکونی در روستاهای شرقی بخش مانه این شهرستان ازجمله روستاهای چوپلی تپه، کشک آباد و شیرین دره گزارششده است.
وی افزود: اطلاعات تکمیلی پس از بررسی اعلام میشود.
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