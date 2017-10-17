به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا عوض زاده اظهار کرد: تاکنون ترک‌خوردگی جزئی واحدهای مسکونی در روستاهای شرقی بخش مانه این شهرستان ازجمله روستاهای چوپلی تپه، کشک آباد و شیرین دره گزارش‌شده است.

وی افزود: اطلاعات تکمیلی پس از بررسی اعلام می‌شود.