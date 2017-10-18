تظاهرات هزاران نفر در بارسلون در اعتراض به اقدامات دولت اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هزاران نفر از مردم بارسلون در اعتراض به اقدامات دولت اسپانیا پس از برگزاری همه‌پرسی جدایی کاتالونیا تظاهرات کردند.

بر اساس این گزارش، حدود دویست هزار نفر از مردم بارسلون در اعتراض به اقدام اخیر دولت اسپانیا در دستگیری افرادی در ارتباط با همه‌پرسی جدایی کاتالونیا به خیابان‌ها آمدند.

گفتنی است که قاضی دادگاهی در اسپانیا ۲ عضو مهم جنبش استقلال طلبی کاتالونیا را تحت بازداشت قرار داده است.

«جوردی سانچز» رئیس مجمع ملی کاتالان (ای ان سی) و «جوردی کوکسارت» رهبر یک جنبش فرهنگی کاتالان (اومنیوم کالچرال) بدون امکان سپردن وثیقه تحت بازداشت هستند تا تحقیقات در مورد آنها کامل شود.

این ۲ از چهره های برجسته در سازمان دادن همه پرسی اول اکتبر برای استقلال کاتالونیا شناخته می شوند.