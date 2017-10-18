ثبت ۴۴ وقف جدید در استان همدان طی سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان، حجتالاسلام محمد کاروند از ثبت ۴۴ وقف جدید در استان طی امسال خبر داد و اظهار داشت: بیشتر این وقفها در خصوص روضهخوانی در سوگ شهادت امام حسین(ع)، کمک به بیماران صعبالعلاج و ترویج فرهنگ قرآنی وقف شده است.
وی با اهمیت به ایجاد وقفهای جدید، گفت: از راههای ترویج فرهنگ وقف، وقفهای کوچک و آن هم در حد وسع اشخاص است که میتواند حائز اهمیت باشد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با تاکید به ایجاد وقفهای دستهجمعی و یا فامیلی، عنوان کرد: وقفهای کوچک و ترویج وقف در سنین پایین و ایدهپردازی با موضوع وقف بین هنرمندان مورد توجه بوده و در این راستا قدمهایی برداشته شده است.
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