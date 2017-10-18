محمد کرم‌مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یک هزار و ۳۸۰ تن انواع نهاده‌های دامی در بین دامداران شهرستان اسدآباد توزیع شد.

وی عنوان کرد: به منظور حمایت از دامداران و توسعه واحدهای دامی این میزان نهاده طی شش ماهه نخست امسال بین دامداران اسدآبادی توزیع شده است.

مدیر تعاون روستایی شهرستان اسدآباد از خرید تضمینی بیش از ۱۳ هزار تن گندم و جو در اسدآباد خبر داد و گفت: در راستای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به مباشرت از شرکت پشتیبانی امور دام استان همدان، در سال جاری مقدار چهار هزار و ۷۸۰ تن جو از کشاورزان شهرستان به صورت تضمینی توسط دو تعاونی و اتحادیه شرکت‌های تعاون روستایی شهرستان اسدآباد در سه منطقه خریداری شد.

کرم‌مرادی افزود: جو خریداری شده از طریق تالار بورس کشاورزی ایران به فروش رسیده و وجه آن بر مبنای فروش در بورس به حساب کشاورزان واریز شده است.

مرادی همچنین از خرید ۸ هزار و ۵۹۱ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی در چهار کمیسیون خرید خبر داد و گفت: در حال حاضر گندم خریداری شده به سیلوهای مکانیزه و کارخانه آرد حمل و تحویل داده می‌شود.

مدیر تعاون روستایی شهرستان اسدآباد یادآور شد: از ابتدای سال جاری تا کنون دو هزار و ۴۸۰ تن انواع محصولات کشاورزی توسط تشکل‌های بخش کشاورزی و روستایی شهرستان به منظور کم کردن دست واسطه‌های بخش کشاورزی در خرید و فروش محصولات به صورت توافقی خریداری شده است.