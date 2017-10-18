این مانع صوتی اوریگامی سروصدای جاده را کم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازژورنال فیزیک کاربردی، مدتی است که مدیریت سروصدای ترافیک، ذهن محققان را به خود مشغول کرده است. در حال حاضر فقط موانع سنگین و دیوار مانند می توانند به طور موثر سروصدای ترافیک را خاموش کنند.

اما به تازگی محققان دانشگاه میشیگان در شهر آن آربور یک مانع جدید به نام «شبکه اوریگامی» را به طور نمونه ساخته اند.

این شبکه می تواند سروصدای آکوستیک در جاده ها را بکاهد. از آنجا که فرکانس سروصدای خودروهای سنگین، خودروهای سبک و خودروهایی که با سرعت از خیابان رد می شوند، با یکدیگر متفاوت هستند، درهمین راستا این سیستم برای کاهش سروصدا از سیلندرهای انتشار سروصدا در جاده ها استفاده می کند که می توان فاصله میان آنها را طوری تنظیم کرد که فرکانس های مختلف سروصدا را بکاهند.

مانع های صوتی اوریگامی از ورقه های آلومینیوم ساخته شده اند.