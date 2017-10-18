موافقت روسیه با دور نگاه داشتن حزب الله از مرزهای فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جروزالم پست مدعی شده است که «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه به مقامات اسرائیلی اطمینان داده که نیروهای حزب الله و ایران را از مرزهای فلسطین اشغالی دور نگاه دارد.

بر این اساس مسکو موافقت کرده است که یک منطقه حائل در مزهای شمالی فلسطین ایجاد شده و نیروهای حزب الله و ایران اجازه ورود به آن را نداشته باشند.

نشریه الشرق الاوسط چاپ لندن به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کرده است این منطقه حائل، فاصله ای به طول ۴۰ کیلومتر از مرزهای فلسطین اشغالی را شامل می شود.

روز گذشته روزنامه روسی کامرسانت اعلام کرد که در دیدار «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه با «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس درباره تحولات سوریه و مشارکت ایران در مبارزه با تروریست ها در این کشور تبادل نظر شده است.

به گزارش این روزنامه هنگامی که بحث ها به موضوع مناطق کاهش تنش در سوریه با مشارکت ایران، روسیه و ترکیه رسید؛ روسیه درخواست رژیم صهیونستی برای پایان مشارکت با ایران در حل مسائل سوریه را رد کرده است.