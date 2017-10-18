  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۰

جروزالم پست مدعی شد:

موافقت روسیه با دور نگاه داشتن حزب الله از مرزهای فلسطین اشغالی

موافقت روسیه با دور نگاه داشتن حزب الله از مرزهای فلسطین اشغالی

یک روزنامه صهیونیستی مدعی شد وزیر دفاع روسیه به تل آویو در مورد دور نگاه داشتن نیروهای حزب الله اطمینان خاطر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جروزالم پست مدعی شده است که «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه به مقامات اسرائیلی اطمینان داده که نیروهای حزب الله و ایران را از مرزهای فلسطین اشغالی دور نگاه دارد.

بر این اساس مسکو موافقت کرده است که یک منطقه حائل در مزهای شمالی فلسطین ایجاد شده و نیروهای حزب الله و ایران اجازه ورود به آن را نداشته باشند.

نشریه الشرق الاوسط چاپ لندن به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کرده است این منطقه حائل، فاصله ای به طول ۴۰ کیلومتر از مرزهای فلسطین اشغالی را شامل می شود.

روز گذشته روزنامه روسی کامرسانت اعلام کرد که در دیدار «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه با «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس درباره تحولات سوریه و مشارکت ایران در مبارزه با تروریست ها در این کشور تبادل نظر شده است.

به گزارش این روزنامه هنگامی که بحث ها به موضوع مناطق کاهش تنش در سوریه با مشارکت ایران، روسیه و ترکیه رسید؛ روسیه درخواست رژیم صهیونستی برای پایان مشارکت با ایران در حل مسائل سوریه را رد کرده است.

کد مطلب 4117599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها