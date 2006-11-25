به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه چنین آمده است: اینک بار دیگر در آستانه آزمونی حساس و سرنوشت ساز و حماسه آفرین مردم انقلابی ایران قرار داریم . برگزاری همزمان سه انتخابات خبرگان رهبری ، شوراهای اسلامی و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در 24 آذر مورد توجه جهانیان قرار گرفته و همگان منتظرند ملت سلحشور ایران بار دیگر حضور سرنوشت ساز خود در صحنه ها دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمای بگذارند .

امروز حضور در پای صندوقها رای آبیاری شجره طیبه جمهوری اسلامی ایران است که به رهبری حضرت امام خمینی ( ره ) و فداکاری ملت ایران و خون شهدا به ثمر نشسته است . در آستانه انتخابات سومین دوره شوراهای اسلامی جبهه پیروان خط امام و رهبری توجه امت شهید پرور ایران اسلامی را به نکات ذیل جلب می نماید .

1- شوراهای اسلامی به عنوان گسترده ترین نهادهای مردمی است که اداره امور شهرها و روستاها بدست منتخبین مردم انجام می شود ، لذا حضور افراد کار آمد ، متخصص و متدین در شوراها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است .

2- اکنون کلان شهر تهران علیرغم اقدامات شایسته انجام شده در شورای محترم دوم همچنان با برخی معضلات و ناهنجاریها مانند ترافیک و آلودگی هوا مواجه است که رفع این معضلات نیاز انتخاب افراد کاردان، متدین و ولایت مدار است ، تا با پرهیز از جنجال های بیهوده سیاسی به فراهم کردن زندگی مطلوب و با کیفیت در تهران اهتمام ورزند .

3- جبهه پیروان خط امام و رهبری ضمن بررسی نامزدهای موجود برای شورای شهر فارغ از گرایشهای جناحی و سیاسی آنان تلاش مضاعفی را برای دستیابی به وحدت میان اصولگرایان و ارائه فهرست واحد در انتخابات شوراهای اسلامی آغاز کرده است و امید است فهرست واحد اصولگرایان برای انتخابات شوراها در زمان مقتضی خدمت مردم شریف تهران ارائه گردد .

4- جبهه پیروان خط امام و رهبری وحدت را عامل خیر و برکت تلقی می کنند ولی چنانچه به هر دلیل تلاشهای این جبهه برای ارائه فهرست واحد به نتیجه نرسد تشکلهای 14 گانه این جبهه در صحنه حضور یافته و وظیفه خود را انجام خواهد داد .

اعضای جبهه پیروان خط امام و رهبری:

حزب موتلفه اسلامی، جامعه مهندسین، جامعه اسلامی فرهنگیان، جامعه اسلامی پزشکان ،جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار تهران، جامعه اسلامی دانشگاهیان، جامعه اسلامی دانشجویان ،جامعه زینب ( س) ، جامعه پیروان راه زینب (س) ، جامعه اسلامی کارکنان، جامعه اسلامی کارگران ، جامعه اسلامی ورزشکاران، فارغ التحصیلان شبه قاره هند