غلامرضا حاجتی در گفتگو خبرنگار مهر، افزود: ام اس یک بیماری نورولوژیک است و علائم روانشناختی و روانپزشکی دارد. تقریبا ۲۰ تا ۵۰ درصد افراد در سیر بیماری ام اس این علائم را تجربه می کنند.

عضو کمیته علمی انجمن روانپزشکان ایران افزود: ۲۰ الی ۴۰ درصد از بیماران ام اس در طول بیماری خود دچار تغییرات شخصیتی می شوند. تغییر در رفتار و خل و خو که با میزان نقص و ناتوانی در بیماری ام اس رابطه مستقیم دارد.

حاجتی تصریح کرد: عصبی بودن نیز از شایع ترین تغییرات شخصیتی است که در این بیماران دیده می شود.

این روانپزشک اظهار کرد: تغییرات شخصیتی در بیماران ام اس به چند دلیل ایجاد می شود که اولین موضوع آن تخریب میلین نورون ها است. با توجه به این که کدام قسمت از مغز تخریب می‌شود این تغییرات متفاوت است. کاهش حجم مغز نیز از دیگر نشانه های این بیماران است که باعث مهار گسیختگی مغر می شود.

وی ادامه داد: علت دیگری که باعث ایجاد تغییرات شخصیتی در بیماران ام اس می شود سیر طولانی این بیماری مزمن و ناتوان کننده است که به مرور زمان منجر به از کار افتادگی فرد می‌شود. بعضی از داروهایی که در درمان ام اس استفاده می‌شود نیز باعث تغییرات در رفتار این افراد می شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن آلزایمر ایران، گفت: تغییرات رفتاری در این بیماران سازگاری آنها را برای شرایط پر استرس کاهش می‌دهد. این تغییرات سبب می شود که بیمار درمان خود را مرتب و منظم پیگیری نکند و اغلب موقعیت‌های اجتماعی خود ر از دست بدهد. بیمار منزوی و گوشه‌گیر می شود.اعتماد بنفس آن کاهش پیدا می کند و پیشروی بیماری به سمت ناتوانی اندام ها بیشتر می شود.

این روانپزشک افزود: درمان تغییرات شخصیتی در بیماری ام اس نقش مهمی در مدیریت بیماری دارد. درمان های تغییرات شخصیتی در بیماران ام اس شامل درمان های دارویی، غیردارویی، خانواده درمانی و حمایت های اجتماعی می‌شود.

وی در پایان گفت: اغلب داروهای روانپزشکی در کنترل اضطراب و افسردگی موثرند. روان درمانی شامل انواع روانکاوی و گروه‌درمانی، در درمان اختلال شخصیت بیماران ام اس موثرند و حمایت های اجتماعی و خانوادگی برای موفقیت در درمان و سیر کنترل بیماری تاثیر زیادی دارد.