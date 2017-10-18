دوستداران طبیعت به بزرگترین زیستگاه یوز آسیایی کمک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی محیط زیست خراسان جنوبی ؛ در دورانی که سراسر کره زمین نسبت به شرایط آب‌وهوایی حساس شده‌اند و همگی درباره خطراتی که محیط‌زیست را تهدید می‌کند ابراز نگرانی می‌کنند؛ کمپین‌های مختلفی برای حمایت و حفاظت از محیط‌زیست شکل‌گرفته است.

افراد زیادی سعی می‌کنند به سهم خودشان از طبیعت و اقلیم جغرافیایی که در آن زندگی می‌کنند حمایت کنند، کشور ما هم به نوع خودش در طول این چند سال سعی داشته که از این قافله عقب نماند برای همین همیشه افرادی هستند که زیر نظر سازمان محیط‌زیست برای مراقبت از حیات‌وحش و طبیعت اقدامات گوناگونی انجام داده‌اند.

یکی از جدیدترین این کارها که در نوع خودش ایده‌ای بکر و متفاوت است کمپین جدیدی است که به‌تازگی راه افتاده آن‌هم بانام «نذر طبیعت» این ایده توسط محیط بانی به نام احمد بحری از استان قم مطرح و پیگیری شد و با استقبال مردم روبه‌رو شده است.

«نذر طبیعت» این روزها به فکر تیمار حیواناتی است که در طبیعتمان ممکن است با خشکسالی و گرسنگی دست‌وپنجه نرم کنند.

انتقال ۵ مخزن ۱۰ هزار لیتری به بزرگترین زیستگاه یوز آسیایی

اسدالله حاتمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس گفت: در همین راستا تعداد ۵ عدد مخزن ۱۰ هزار لیتری پلی اتیلنی توسط جمعی از دوستداران حیات وحش و طبیعت به عنوان نذر طبیعت به پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس، بزرگترین زیستگاه یوزپلنگ آسیایی انتقال داده شد.

وی با بیان اینکه هزینه خرید و حمل این مخازن به میزان حدود ۲۰۰ میلیون ریال بوده است که توسط دوستداران طبیعت پرداخت شده است، افزود: بزودی این مخازن در مناطق کم آب پناهگاه حیات وحش نایبندان نصب و برای آنها آبشخور ساخته خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس خشکسالی را مهمترین تهدید حیات وحش شهرستان عنوان کرد و گفت: با توجه به وقوع خشکسالی‌ ساله در شهرستان طبس، بسیاری از چشمه‌های طبیعی پناهگاه حیات وحش نایبندان را خشک و یا با کاهش آبدهی مواجه کرده است.

وی ضمن قدردانی از این اقدام قابل تحسین دوستداران طبیعت اظهار امیدواری کرد: با نصب این مخازن و آبرسانی مداوم، بتوان از اثرات سوء ناشی از خشکسالی در منطقه کاست.

وی بیان داشت: بسیاری از افراد در نظر اول گمان می‌کنند که نذورات فقط و فقط شامل دان و علوفه برای تغذیه وحوش است درصورتی‌که این نذرورات می توانند شامل نذر علوفه، ساختن آبشخور برای حیوانات، اهداء مخزن آب، دارو و درمان برای حیوانات، همکاری در پایش مناطق، اطلاع رسانی به موقع و... باشد.