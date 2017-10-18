استان البرز در حوزه صادرات نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی پیش از ظهر چهارشنبه در اولین نشست رفع موانع و تسهیل شرکت های دانش بنیان که در سالن جلسات پارک علم و فناوری استان البرز برگزار شد، با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان سرمایه های جامعه به شمار می روند، اظهار کرد: استان البرز توانایی های بسیاری در زمینه شرکت های دانش بنیان دارد که در همین راستا نکته حائز اهمیت سرمایه های انسانی است.

استاندار البرز در ادامه با بیان اینکه سرمایه های انسانی در زمینه های علمی، فرهنگی، هنری و غیره تاثیر فراوانی دارند، عنوان کرد: پتانسیل های استان البرز در شهرهای علمی و تحقیقاتی نهادینه شده است که به توسعه و صادرات کمک به سزایی دارد.

وی با اشاره به اینکه حمایت از تولیدات داخلی و افزایش صادرات در دستور کار دولت قرار دارد، خاطرنشان کرد: کسب عناوین درخور استان البرز در حوزه صادرات مستلزم توجه ویژه است.

نجفی با تاکید به اینکه از گروه های علمی توقع بالایی داریم، تصریح کرد: لازم است انجام فعالیت در سطح جامعه به صورت علمی انجام شود و مطالبات صاحبان صنایع و تولیدات داخلی، علمی باشد.

وی با اشاره به اینکه در زمینه اقتصادی و تولید در کشور مشکلاتی وجود دارد، اظهار کرد: باید حمایت دولتی چاشنی ابداع و خلاقیت تولیدکنندگان شود تا بتوانیم با فشار های اقتصادی مقابله کنیم.

استاندار البرز با بیان اینکه نمی توانیم منکر واردات شویم، خاطرنشان کرد: نمی توانیم دروازه های شهر را ببندیم، باید با ارتقاء سطح تولیدات داخل با کالاهای وارداتی رقابت کنیم.

وی تاکید کرد: تولیدات داخلی و تجاری سازی نیازمند کمک است و حمایت دولت در این زمینه ارتقاء جایگاه استان در کشور را تسهیل می کند.