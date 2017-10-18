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۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹

سرپرست اداره کل پایانه‌های استان سمنان:

جشنواره ایمنی رانندگان حرفه‌ای در سمنان برگزار می شود

جشنواره ایمنی رانندگان حرفه‌ای در سمنان برگزار می شود

سمنان - سرپرست اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان سمنان گفت: با هدف تجلیل از رانندگان حرفه‌ای حمل و نقل عمومی جاده‌ای و درون‌شهری جشنواره ایمنی رانندگان حرفه‌ای در سمنان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، منصورکیایی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری جشنواره ایمنی رانندگان حرفه ای در سمنان خبر داد و ابراز داشت: این جشنواره به منظور ارج نهادن به تلاش و فعالیت مؤثر رانندگان حرفه‌ای حمل‌ و نقل کالا و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری از سوی جمعیت طرفداران ایمنی راه ها، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و تشکل های صنفی حمل‌ و نقل برگزار می‌شود.

وی افزود: رانندگان حرفه‌ای حمل‌ و نقل جاده‌ای کالا و مسافر (داخلی و بین‌المللی) و رانندگان حرفه‌ای حمل‌ و نقل درون شهری کالا و مسافر (اتوبوس-مینی‌بوس-وانت و کامیون) که مخاطبان این جشنواره هستند می‌توانند تا پایان آبان ماه برای شرکت در این جشنواره اقدام کنند.

سرپرست اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان سمنان همچنین ابراز داشت: سوابق و فعالیت حرفه‌ای شامل سوابق تخلفات رانندگی، بررسی وضعیت سانحه رانندگی، رفتار و انضباط فردی، تشویق و تقدیرنامه‌های دریافتی از سازمان‌ها، اخلاق حرفه‌ای، معاینه فنی و نگهداری ایمن وسیله نقلیه و اقدامات امدادی این رانندگان از جمله شاخص‌های ارزیابی انتخاب راننده برتر در این جشنواره است.

کیایی در ادامه تصریح کرد: کمک‌رسانی به مردم و سایر رانندگان، طرح ها و ایده‌های خلاقانه در راستای توسعه ایمنی، دوره‌های آموزش مهارت حرفه‌ای، سلامت شغلی و حرفه‌ای و مشارکت‌های اجتماعی برای توسعه حمل‌ و نقل ایمنی نیز از دیگر شاخص های انتخاب راننده برتر در جشنواره هم پیمانی ایمنی رانندگان حرفه‌ای استان  سمنان است.

وی با بیان اینکهتمامی سوابق و فعالیت های انجام شده پس از دریافت توسط هیئت داوران بررسی و از تمامی برگزیدگان در این جشنواره تجلیل خواهد شد، افزود: شرکت‌کنندگان در این جشنواره منحصر به رانندگان شاغل در حمل و نقل عمومی دارای مجوز فعالیت از سازمان های درون شهری و برون شهری است که می توانند مدارک مربوطه را پس از تایید صنوف مربوطه به دبیر خانه جشنواره ارسال کنند.

کد مطلب 4117802

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