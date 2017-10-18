به گزارش خبرنگار مهر، منصورکیایی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری جشنواره ایمنی رانندگان حرفه ای در سمنان خبر داد و ابراز داشت: این جشنواره به منظور ارج نهادن به تلاش و فعالیت مؤثر رانندگان حرفهای حمل و نقل کالا و مسافر درونشهری و برونشهری از سوی جمعیت طرفداران ایمنی راه ها، دستگاههای اجرایی مرتبط و تشکل های صنفی حمل و نقل برگزار میشود.
وی افزود: رانندگان حرفهای حمل و نقل جادهای کالا و مسافر (داخلی و بینالمللی) و رانندگان حرفهای حمل و نقل درون شهری کالا و مسافر (اتوبوس-مینیبوس-وانت و کامیون) که مخاطبان این جشنواره هستند میتوانند تا پایان آبان ماه برای شرکت در این جشنواره اقدام کنند.
سرپرست اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان سمنان همچنین ابراز داشت: سوابق و فعالیت حرفهای شامل سوابق تخلفات رانندگی، بررسی وضعیت سانحه رانندگی، رفتار و انضباط فردی، تشویق و تقدیرنامههای دریافتی از سازمانها، اخلاق حرفهای، معاینه فنی و نگهداری ایمن وسیله نقلیه و اقدامات امدادی این رانندگان از جمله شاخصهای ارزیابی انتخاب راننده برتر در این جشنواره است.
کیایی در ادامه تصریح کرد: کمکرسانی به مردم و سایر رانندگان، طرح ها و ایدههای خلاقانه در راستای توسعه ایمنی، دورههای آموزش مهارت حرفهای، سلامت شغلی و حرفهای و مشارکتهای اجتماعی برای توسعه حمل و نقل ایمنی نیز از دیگر شاخص های انتخاب راننده برتر در جشنواره هم پیمانی ایمنی رانندگان حرفهای استان سمنان است.
وی با بیان اینکهتمامی سوابق و فعالیت های انجام شده پس از دریافت توسط هیئت داوران بررسی و از تمامی برگزیدگان در این جشنواره تجلیل خواهد شد، افزود: شرکتکنندگان در این جشنواره منحصر به رانندگان شاغل در حمل و نقل عمومی دارای مجوز فعالیت از سازمان های درون شهری و برون شهری است که می توانند مدارک مربوطه را پس از تایید صنوف مربوطه به دبیر خانه جشنواره ارسال کنند.
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