اولین جشنواره استانداردهای نفت و گاز و پتروشیمی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر استانداردها و کیفیت منطقه ویژه پارس ظهر چهارشنبه در این جشنواره به ظرفیتهای بالای پارس جنوبی اشاره کرد و ادامه داد: استقرار صنایع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی اهمیت استاندارد را در این منطقه بیشتر میکند.
علی احمدزاده اضافه کرد: در راستای توسعه زیرساختها و تاسیسات فیزیکی در این منطقه کارهای بزرگی صورت گرفته است ولی هنوز در زمینه پشتیبانی تولید و نگهداری، کارهای فنی و مهندسی نیاز به کارهای بیشتری احساس میشود.
وی به برخی از فرصتهای دریایی در این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: امداد دریایی در این منطقه باید به گونهای باشد که محیط پیرامونی را نیز پوشش دهد، انجام امور تعمیر و نگهداری کشتیهای دریایی از دیگر بخشها در این حوزه است که بخش صنعت باید با کمک به دولت در این زمینه اقدام کند.
مدیر استانداردها و کیفیت منطقه ویژه پارس با بیان اینکه در حوزه سلامت نیز استانداردهای دیده شده کفاف نمیدهد، افزود: توسعه آزمایشگاههای مختلف در منطقه یک ضرورت است.
وی با اشاره به اینکه صنعت در این منطقه یک صنعت نو است، تصریح کرد: در صورتی که به موارد و الزامات ذکر شده توجه کنیم یک فرصت خوب است و در صورتی که به این موارد بی توجه باشیم، یک تهدید خواهد بود.
احمدزاده به برگزاری کارگاههای تخصصی با همکاری بخش خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: کارگاههای جانبی جشنواره از ۲۲ مهرماه تا ۲۵ مهرماه با مشارکت شرکتهای خارجی و داخلی برگزار شد و به شرکت کنندگان گواهینامه آموزشی اعطا شد.
وی بیان کرد: اولین جشنواره استانداردهای نفت، گاز و پتروشیمی با هدف هم افزایی و همگرایی بیشتر با همکاری شرکتهای داخلی و خارجی، نهادهای دولتی و غیردولتی و سازمانهای مرتبط برگزار شده است.
در این جشنواره پنلهای تخصصی و ارائه مطالب فنی و استانداردها توسط نمایندگان شرکتهای خارجی برگزار شد. تشریح سرمایهگذاری در بخش خدمات فنی، پانل تخصصی فرصتهای پتشیبانی، خدمات فنی مهندسی و نت از دیگر بخشهای این جشنواره بود.
در پایان نیز از برگزیدگان و شرکتهای پیشرو در حوزه نت و پیادهسازی استانداردهای نفت و گاز و پتروشیمی تقدیر شد.
در این جشنواره، سکینه الماسی نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس، روشنطبری نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان بینالمللی استاندارد و اصل عربی مدیرکل نظام داراییهای فیزیکی و رئیس شورای راهبردی ایجاد و توسعه کارگاههای پشتیبانی و خدمات تخصصی وزارت نفت سخنرانی کردند.
نظر شما