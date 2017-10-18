خیران ۵۲۰میلیون تومان به دانش آموزان محروم خراسان جنوبی کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس لامعی صبح چهارشنبه در مراسم توزیع بسته های آموزشی بین دانش آموزان یکی از مناطق محروم استان اظهارکرد: چهار هزار و ۵۰۰ بسته کامل لوازم التحریر کیف، صبحانه و کتاب طی دو مرحله بین دانش آموزان چهار شهرستان مرزی استان توزیع شده است.

وی عنوان کرد: این هدایا به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان به دانش آموزان مناطق مرزی شهرستان های درمیان، زیرکوه، سربیشه و نهبندان اهدا شده است.

لامعی همچنین به توزیع البسه، کفش و مواد غذایی با کمک خیران در آستانه فصل سرما بین دانش آموزان عشایری اشاره کرد و گفت: ارزش ریالی این کالاها ۱۲۰ میلیون تومان بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی همچنین از توزیع سه هزار بسته آموزشی و بهداشتی به ارزش ۲۱۰ میلیون تومان در مناطق محروم استان خبر داد و افزود: در مجموع خیران ۵۲۰ میلیون تومان به دانش آموزان محروم استان کمک کرده اند.

فرماندار شهرستان بیرجند نیز این مراسم خیران را بازوان توانمند نظام تعلیم و تربیت دانست و افزود: اعتبارات دولتی جوابگوی نیازهای آموزش و پرورش نیست و در این راستا نیازمند یاری خیران هستیم.

علی ناصری گفت: خیران در کنار امر مقدس مدرسه سازی ضروری است تا به تقویت توان علمی دانش آموزان محروم استان کمک کنند.

وی خواستار یاری خیران در زمینه توسعه تجهیز ات علمی، آموزشی و آزمایشگاهی مدارس شد و بیان کرد: بنیه علمی دانش آموزان به ویژه در مناطق محروم استان باید تقویت شود.