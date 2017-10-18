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۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۲

در انگلیس

چالش فیس بوکی نوجوانان را به فرار از خانه ترغیب می کند

چالش فیس بوکی نوجوانان را به فرار از خانه ترغیب می کند

یک چالش در شبکه اجتماعی فیس بوک از نوجوانان می خواهد از خانه فرار کنند. این امر به نگرانی والدین در انگلیس منجر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، یک بازی فیس بوک از نوجوانان می خواهد دو روز از خانه فرار کنند. این بازی در انگلیس بسیاری از والدین را نگران کرده است.

به نظر می رسد این بازی در شبکه اجتماعی فیس بوک از نوجوانان ۱۴ ساله و بزرگتر می خواهد در یک چالش ۴۸ ساعته شرکت کنند. نوجوانان باید به طور دونفره یا گروهی از خانه فرار کنند و تمام راه های ارتباطی با خود را به مدت دو روز مسدود کنند، سپس به طور ناگهانی دوباره به خانه برگردند.

این بازی به شرکت کنندگانی که نامشان بیش از بقیه در شبکه های اجتماعی منشن (mention)شود، امتیاز بالاتری می دهد.

به عبارت دیگر این بازی زمانی به نوجوانان گمشده جایزه می دهد که والدین نگران از دوستان فیس بوکی خود برای یافتن آنان درخواست کمک کنند.

این بازی دنباله «Game ۷۲» است که سال ها قبل در شمال اروپا رواج داشت.

درهرحال این چالش نوجوانان را ترغیب می کند بدون اطلاع خانواده خود برای ۱۲، ۲۴ یا ۷۲ ساعت مخفی شوند.

کد مطلب 4117872
شیوا سعیدی

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