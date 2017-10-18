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۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۸

۷۹ درصد آب مصرفی فارس از منابع زیرزمینی است

۷۹ درصد آب مصرفی فارس از منابع زیرزمینی است

شیراز – استاندار فارس گفت: ۷۹ درصد از آب مصرفی استان فارس از منابع زیر زمینی است که به طور حتم باید با ارائه راهکارهای علمی این ادامه این روند جلوگیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،اسماعیل تبادار پیش از ظهر چهارشنبه در همایش ملی بحران آب جرائم و آسیب‌ها در شیراز افزود: طبق آمار ارائه شده میانگین مصرف آب‌های تجدید پذیر در فارس ۱۰۰ درصد است و همچنین ۷۹ درصد آب استان فارس از منابع زیر زمینی است.

وی ادامه داد: در این میان طی چند سال گذشته خشکسالی باعث بروز مشکلات فراوانی شد که در این راستا ۸۳ محدوده بحرانی در فارس معرفی گردید.

استاندار فارس تاکید کرد: آنچه که باید به آن توجه داشته باشیم عملیاتی شدن مطالعات و راه های رفع مشکلات است که تا به امروز در حد شعار دادن بوده است.

تبادار یادآور شد: دانشگاه باید در این راستا حضور فعال داشته باشد و راهکارهای عملیاتی را ارائه کند و دستگاه های اجرایی نیز تمام قد به فکر اجرایی شدن راهکارها باشند.

وی با بیان اینکه پر کردن چاه های غیر مجازاز جمله فعالیت های موثر بوده است، گفت: حدود ۱۷ هزار چاه غیر مجاز در استان فارس وجود دارد که دستگاه های مربوطه باید برای از بین بردن انها برنامه ریزی داشته باشند و از طرفی آنچه که باید بیش از گذشته مد نظر قرار گیرد بهینه سازی مصرف آب است.

استاندار فارس ادامه داد: کشت های کم مصرف و رفتن به سمت کشت های گلخانه ای از جمله راهکارهای موثر در صرف جویی آب است که در این راستا فعالیت های موثر در حال انجام است.

تبادار تاکید کرد: فرهنگسازی مصرف آب نباید فراموش شود و در این میان تمامی دستگاه ها باید هماهنگی و اتحاد لازم را داشته باشند.

کد مطلب 4117880

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