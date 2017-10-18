۷۹ درصد آب مصرفی فارس از منابع زیرزمینی است

به گزارش خبرنگار مهر،اسماعیل تبادار پیش از ظهر چهارشنبه در همایش ملی بحران آب جرائم و آسیب‌ها در شیراز افزود: طبق آمار ارائه شده میانگین مصرف آب‌های تجدید پذیر در فارس ۱۰۰ درصد است و همچنین ۷۹ درصد آب استان فارس از منابع زیر زمینی است.

وی ادامه داد: در این میان طی چند سال گذشته خشکسالی باعث بروز مشکلات فراوانی شد که در این راستا ۸۳ محدوده بحرانی در فارس معرفی گردید.

استاندار فارس تاکید کرد: آنچه که باید به آن توجه داشته باشیم عملیاتی شدن مطالعات و راه های رفع مشکلات است که تا به امروز در حد شعار دادن بوده است.

تبادار یادآور شد: دانشگاه باید در این راستا حضور فعال داشته باشد و راهکارهای عملیاتی را ارائه کند و دستگاه های اجرایی نیز تمام قد به فکر اجرایی شدن راهکارها باشند.

وی با بیان اینکه پر کردن چاه های غیر مجازاز جمله فعالیت های موثر بوده است، گفت: حدود ۱۷ هزار چاه غیر مجاز در استان فارس وجود دارد که دستگاه های مربوطه باید برای از بین بردن انها برنامه ریزی داشته باشند و از طرفی آنچه که باید بیش از گذشته مد نظر قرار گیرد بهینه سازی مصرف آب است.

استاندار فارس ادامه داد: کشت های کم مصرف و رفتن به سمت کشت های گلخانه ای از جمله راهکارهای موثر در صرف جویی آب است که در این راستا فعالیت های موثر در حال انجام است.

تبادار تاکید کرد: فرهنگسازی مصرف آب نباید فراموش شود و در این میان تمامی دستگاه ها باید هماهنگی و اتحاد لازم را داشته باشند.