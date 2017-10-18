تشکیل کشور کردستان دروغی بیش نبود/پیشمرگه دارایی شخصی کسی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «التغییر»، «آرام شیخ محمد» معاون دوم رئیس پارلمان عراق تحولات بعد از برگزاری همه پرسی جدایی اقلیم کردستان از عراق را جنگی کثیف توصیف کرد و گفت تشکیل کشور کردستان دروغی بیش نبود تا منافع شخصی و حزبی برخی افراد را تأمین کند.

شیخ محمد تأکید کرد که جنگی که نیروهای پیشمرگه و شهروندان کُرد را گرفتار خود کرده در نتیجه تلاش برای باقی ماندن در کرسی قدرت، لجبازی های شخصی و جنگ بر سر نفت ایجاد شده است. وی افزود که چهره های سیاسی پیش از این اعلام کرده بودند برگزاری همه پرسی جدایی اقلیم کردستان برای تشکیل دولت مستقل با هدف خیانکار جلوه دادن بغداد و حمله به آراء و نظراتی بود که خواستار حفظ زندگی شهروندان و همزیستی مسالمت آمیز بودند.

وی همچنین تأکید کرد که برخی گروه ها تلاش می کنند با انتشار اخبار دروغ و کذب از ارزش نیروهای پیشمرگه کم کنند و واقعیت ها را به گونه ای دیگر جلوه دهند.

شیخ محمد ضمن هشدار نسبت به حرکت به سوی مسیری که نتیجه خوبی به همراه ندارد افزود: وقت آن رسیده تا با خطراتی که اهالی کرکوک و پیشمرگه را تهدید می کند مقابله شود؛ اسم پیشمرگه عنوان یک ملت است و دارایی فردی نیست.

بعد از تصمیم دولت عراق برای بازنشر نیروهای ارتش این کشور در مناطق مورد مناقشه که در کنترل نیروهای پیشمرگه بوده است، اختلافات داخلی کُردها نیز روز به روز نمایان تر می شود، پیشتر رئیس پارلمان اقلیم کردستان هم خواستار کناره گیری مسعود بارزانی از قدرت شده بود.

علاوه بر آن جنبش گوران و ائتلاف برهم صالح از رهبران پیشین اتحادیه میهنی کردستان خواستار تشکیل دولت انتقالی در کردستان برای مذاکره با بغداد به جای بارزانی شده بودند.