وزیر کشور پرتغال استعفا داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وزیر کشور پرتغال به خاطر آتش سوزی های امسال که جان بیش از ۱۰۰ شهروند این کشور را گرفته است، استعفا داد.

بر این اساس دستگاه های زیر دست وی متهم به کم کاری و تاخیر در امدادرسانی به قربانیان این آتش سوزی ها شده اند.

گفتنی است آتش سوزی در جنگلی واقع در شمال شرق پرتغال منجر به کشته شدن دست کم ۳۶ نفر و زخمی شدن ۲۰ تن دیگر طی ۲۴ ساعت گذشته شده است.

بر اساس این گزارش، به دلیل گسترش آتش به حدود ۲۰ نقطه دیگر در اطراف این جنگل، احتمال افزایش تلفات وجود دارد و هم اکنون حدود ۴ هزار آتش نشان نیز برای اطفاء حریق در محل حادثه حضور دارند.