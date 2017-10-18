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۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۹

توسط دانشگاه شیراز؛

کتاب «هویت و تعلیم و تربیت؛ از نظریه تا عمل» به چاپ رسید

کتاب «هویت و تعلیم و تربیت؛ از نظریه تا عمل» به چاپ رسید

کتاب «هویت و تعلیم و تربیت؛ از نظریه تا عمل» اثر بابک شمشیری و مختار ذاکری منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «هویت و تعلیم و تربیت؛ از نظریه تا عمل» اثر بابک شمشیری و مختار ذاکری منتشر شد.

این کتاب می‌کوشد با مفهوم‌پردازی هویت و تبیین جریان نظری هویت‌یابی در آموزش‌وپرورش، زمینۀ بهره‌گیری عملی از مطالب ارائه ‌شده در جریان عمل تعلیم و تربیت را فراهم آورد.

هفت‌ بخش کتاب برای این منظور تدوین شده است:

•  مقدمه؛

•  ﻣﺪل ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﻮﯾﺖ؛

•  ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮیشتن؛

• ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﺪی آن: ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮبیتِ ﻫﻮﯾﺖ؛

•  ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﯾﺖﺑﺨﺶ: نقش، وظایف و جهت‌گیری‌های اساسی؛

•  استنتاج‌های تربیتی برای تدوین برنامۀ درسی آموزش‌ و پرورش؛

•  آسیب‌شناسی هویتی نظام تعلیم و تربیت کشور و ارائۀ پیشنهادها.

دانشگاه شیراز، کتاب «هویت و تعلیم و تربیت؛ از نظریه تا عمل» را در ۱۳۰ صفحه منتشر کرده است.

کد مطلب 4117938

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