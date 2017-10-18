کتاب «هویت و تعلیم و تربیت؛ از نظریه تا عمل» به چاپ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «هویت و تعلیم و تربیت؛ از نظریه تا عمل» اثر بابک شمشیری و مختار ذاکری منتشر شد.
این کتاب میکوشد با مفهومپردازی هویت و تبیین جریان نظری هویتیابی در آموزشوپرورش، زمینۀ بهرهگیری عملی از مطالب ارائه شده در جریان عمل تعلیم و تربیت را فراهم آورد.
هفت بخش کتاب برای این منظور تدوین شده است:
• مقدمه؛
• ﻣﺪل ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﻮﯾﺖ؛
• ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮیشتن؛
• ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﺪی آن: ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮبیتِ ﻫﻮﯾﺖ؛
• ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﯾﺖﺑﺨﺶ: نقش، وظایف و جهتگیریهای اساسی؛
• استنتاجهای تربیتی برای تدوین برنامۀ درسی آموزش و پرورش؛
• آسیبشناسی هویتی نظام تعلیم و تربیت کشور و ارائۀ پیشنهادها.
دانشگاه شیراز، کتاب «هویت و تعلیم و تربیت؛ از نظریه تا عمل» را در ۱۳۰ صفحه منتشر کرده است.
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