بخشنامه بانک مرکزی در مورد اعمال سود سپرده بانکی اعمال شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نمازی در نشست مدیران استانی دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد که به میزبانی استان یزد برگزار شد، اظهار داشت: در این بخشنامه بر اجتناب از رقابت‌های غیرموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها تاکید شده است.

وی بیان کرد: بر اساس این بخشنامه که از ۱۱ شهریورماه لازم الاجراست بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با بیان اینکه نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است، گفت: از شبکه بانکی به عنوان تامین کننده های مالی اصلی و اساسی تولید انتظارمی رود با اجرای دقیق سیاست های پولی کشور و پایبندی به آنها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور فراهم آورند و از این رهگذر، نقش خود را در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان یزد هم در این نشست گفت: بخشنامه بانک مرکزی به مدیران همه بانک های دولتی استان ابلاغ شده و از آنها می خواهیم با اجرای آن گزارش اقدامات انجام شده را به کمیسیون هماهنگی بانک های استان ارسال کنند.

محمد رضایی بیان کرد: یکی از ارکان مهم قانون بانکداری بدون ربا، مشارکت فعال بانک ها و موسسات اعتباری در سود و یا زیان فعالیت های تولیدی و خدماتی جامعه است تا از این رهگذر، نهاده بسیار مهم سرمایه در خدمت رشد و بالندگی اقتصاد قرار گیرد.

وی اضافه کرد: حمایت از تولید و ایجاد اشتغال که یکی از اهداف بسیار مهم در بانکداری بدون ربا است،‌ جز با کاهش هزینه های تامین مالی تولید و نهاده سرمایه،‌ امکان پذیر نیست.

به گزارش مهر، ۱۶ بانک با ۴۳۶ شعبه در استان یزد عضو شورای هماهنگی بانک ها هستند.