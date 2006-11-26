نگاه درآمدزایی از بافت فرسوده باید حذف شود

امیر رضا واعظ آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه نوسازی بافت فرسوده نیازمند یک مثلث کاری است ، این مثلث را اینگونه ترسیم کرد: یک ضلع این مثلث مردم،سرمایه گذاران و تعاونی ها هستند و ضلع دیگر بانک ها و تسهیلاتی است که عرضه می کنند و در ضلع سوم شهرداری و شوراها قرار داند.

وی نوسازی بافت فرسوده را در گرو اقدامات هماهنگ سه ضلع این مثلث دانست و گفت: باید نوسازی برای مردم و سرمایه گذاران دارای توجیه اقتصادی باشد و خرده پلاکها تجمیع و به صورت بافت های یکپارچه نوسازی شوند در عین حالی که بانک ها میزان پرداخت وام به بافت های فرسوده را افزایش و میزان باز پرداخت آن و سود بانکی را کاهش دهند.

خزانه دار شورای شهر تهران با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی در مورد بافت های فرسوده باید کمتر از 10 درصد باشد ، افزود: شوراها در دور دوم عوارض شهری را برای بافت های فرسوده از 10 تا 90 درصد کاهش دادند در حالیکه این کاهش آنچنان تاثیر گذار نبود زیرا با وجود وام های پر بهره بانکها و عدم سرمایه گذاری تعاونی ها کسی رغبت به نوسازی بافت فرسوده ندارد.

آشتیانی با اعلام اینکه بافت های فرسوده به جهت بافت جمعیتی متراکم خود محل مناسبی برای ارتکاب جرم و بزه برای افراد سود جو است ، گفت: نگاه فرهنگی به این محلات از این نظر قابل تعمق است و با توجه به اینکه ساکنان این محلات غالباً از قشر آسیب پذیرند می بایست با نوسازی محلات، حیات اجتماعی دراین محلات نوسازی شود.

وی ، یکی از فاکتورهای مهم هزینه های ساخنتمان سازی را مبلغ عوارض عنوان کرد و تاکید کرد: شورا به سهم خود با کاهش عوارض درجهت نوسازی گام برداشته است و باید سیستم بانکی و سرمایه گذاران در این زمینه تحرک بیشتری داشته باشد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به روش های تملک ، گفت: تملک نباید اجباری باشد و با توافق مردم باید صورت گیرد.

آشتیانی در ارزیابی کارآمدی سازمان نوسازی شهر تهران گفت: کارهایی که انجام می شود باید عملیاتی باشد و موجب تضییع حقوق مردم نشود ، گذر دادن اتوبان ها از وسط بافت فرسوده نوسازی نیست و باید طرح های اصولی تری اجرا شود.