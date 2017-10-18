به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، عبدالناصر همتی گفت: با رشد ۲۰ درصدی حقبیمهها نسبت به شش ماهه اول سال گذشته مجموع حقبیمه تولیدی در شش ماهه اول سال جاری به حدود ۱۶۶ هزار میلیارد ریال رسید.
رئیس شورای عالی بیمه به استقبال خوب مردم از بیمههای عمر اشاره و تاکید کرد: شرکتهای بیمه در نیمه اول امسال با فروش ۲۲ هزار میلیارد ریال بیمه عمر رشد ۳۵ درصدی این بیمهنامه را در شش ماهه اول نسبت به شش ماهه مشابه در سال گذشته تجربه کردند.
همتی رشد ۲۳ درصدی حقبیمه بدنه اتومبیل در مقایسه با رشد ۸ درصدی سال ۱۳۹۵ و رشد ۲۰ درصد بیمههای آتشسوزی در مقایسه با رشد ۱۰ درصدی سال ۱۳۹۵ را قابل توجه و نشانه گرایش بیشتر مردم به خرید این نوع بیمهنامهها دانست.
وی رشد خسارتهای پرداختی را در ششماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵ همانند رشد حقبیمه و حدود ۲۰ درصد اعلام و با اشاره به رشد ۱۲۰ درصدیِ خسارتهای پرداختی در رشته آتشسوزی در نیمه اول امسال در مقایسه با رشد ۳۵ درصدی خسارتهای این رشته در سال ۱۳۹۵ آن را تحول مهمی در مجموع ریسکهای بیمهای کشور دانست.
همتی رشد حقبیمه و خسارت بیمههای شخصثالث را متوازن و در حدود ۱۲ درصد اعلام کرد.
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