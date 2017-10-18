به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین نشست مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور مدیران این دستگاه‌ها از سراسر کشور به میزبانی یزد گردهم آمدند.

در این نشست مدیران عضو شورای یاد شده گزارشی از فعالیت حوزه کاری خود در سال جاری ارائه خواهند کرد و به بیان نقطه نظرات خود در مورد مسائل بانکی، بیمه ای، امور مالیاتی و ... خواهند پرداخت.

همچنین در این نشست مسائل بانکی و پولی، تسهیلات، مطالبات و بدهی های بانکی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این همایش در مورد عملکرد سیستم بانکی و اجرای بخشنامه بانک مرکزی منبی بر اعمال سود سپرده های بانکی گزارشی ارائه شد.