همایش روز ملی پارالمپیک در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بزرگ ورزش جانبازان و معلولین استان، بمناسبت ۲۶ مهرماه آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش و همچنین روز ملی پارالمپیک با حضور، ورزشکاران جانباز و معلول و با همکاری هیئت های ورزشی و دستگاه های مربوط در سالن شهید بابایی برگزار شد.

آغاز مرحله پایانی اردوی تیم ملی کاراته زیر۲۱ سال در قزوین

در این اردو پنج ملی پوش تمرینات نهایی خود را برای شرکت در رقابتهای جهانی اسپانیا در خانه کاراته شهید مرادی قزوین و پایگاه قهرمانی قزوین تا زمان اعزام برگزار می شود.

امیر رضا میرزای ملی پوش قزوینی حاضر در تیم ملی است.

تیم ملی کاراته امید یکشنبه هفته آینده قزوین را به مقصد اسپانیا ترک می کند.

پیروزی تیم فوتبال امید کاسپین در بازی دوستانه

تیم فوتبال امید کاسپین قزوین در یک بازی تدارکاتی موفق شد با یک گل مقابل آریا مینوی خرمدره نماینده استان زنجان در دسته سوم کشور به پیروزی برسد.

در این دیدار مرتضی شیخ مرادی تنها گل امید کاسپین قزوین را در دقیقه ۸۰ به ثمر رساند.

این بازی روز گذشته در شهر خرمدره برگزار شد.

تیم فوتبال امید کاسپین قزوین خود را برای شرکت در رقابتهای دسته اول امیدهای کشور آماده می کند.

تیم فوتبال کاسپین امروز به میدان می رود

در هفته هفتم رقابت های فوتبال دسته دوباشگاه های کشور، تیم فوتبال کاسپین قزوین در بازی خارج از خانه برابر استقلال اهواز صف آرایی می کند.

این بازی از ساعت ۱۵ در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می شود.

تیم فوتبال کاسپین قزوین هم اکنون با ۴ امتیاز در مکان نهم گروه دو این رقابت ها قرار دارد.