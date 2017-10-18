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۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۹

فرمانده انتظامی استان ایلام خبر داد:

کشف ۲ انبار بزرگ کالای قاچاق در ایلام

کشف ۲ انبار بزرگ کالای قاچاق در ایلام

ایلام -فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: دو انبار بزرگ حاوی انواع لوازم و قطعات موبایل به ارزش تقریبی دو میلیارد ریال که به صورت غیرمجاز و قاچاق وارد کشور شده بودند، در شهرایلام کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  سردار نورعلی یاری امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان دو انبار بزرگ در شهر ایلام را که محل نگهداری کالاهای قاچاق بود ،کشف کردند. 

وی گفت:در این دو انبار بیش از ۳۰ هزار قلم انواع لوازم و قطعات موبایل نگهداری می شد.

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: اموال کشف شده با هماهنگی مرجع قضایی تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شد. 

سردار یاری ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده را حدود ۲ میلیارد ریال عنوان کرد وگفت: پرونده ای در این راستا تشکیل و در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته است. 

کد مطلب 4118009

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