کشف ۲ انبار بزرگ کالای قاچاق در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان دو انبار بزرگ در شهر ایلام را که محل نگهداری کالاهای قاچاق بود ،کشف کردند.
وی گفت:در این دو انبار بیش از ۳۰ هزار قلم انواع لوازم و قطعات موبایل نگهداری می شد.
فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: اموال کشف شده با هماهنگی مرجع قضایی تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شد.
سردار یاری ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده را حدود ۲ میلیارد ریال عنوان کرد وگفت: پرونده ای در این راستا تشکیل و در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
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