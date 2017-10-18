کشف ۲ انبار بزرگ کالای قاچاق در ایلام

ایلام -فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: دو انبار بزرگ حاوی انواع لوازم و قطعات موبایل به ارزش تقریبی دو میلیارد ریال که به صورت غیرمجاز و قاچاق وارد کشور شده بودند، در شهرایلام کشف شد.