سرهنگ علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال وقوع چندین مرحله سرقت احشام در شهرستان ملایر، رسیدگی به این موضوع به صورت جدی در دستور کار پلیس ملایر قرار گرفت.

وی افزود: با انجام کار اطلاعاتی دقیق و موثر، سرانجام مخفیگاه سارق که دارای سابقه کیفری بود، شناسایی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه توسط پلیس دستگیر شد.

سرهنگ علی بخشی در ادامه اظهار داشت: با انجام تحقیقات پلیسی از فرد دستگیر شده، نامبرده به تعداد ۱۲ فقره سرقت احشام در شهرستان ملایر اعتراف کرد و ضمن تشکیل پرونده نامبرده به مقام قضائی تحویل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر گفت: استفاده از قفل های ضد سرقت و تقویت استحکام و حفاظت دیوارهای نگهداری احشام و اعلام فوری هر نوع حرکات مشکوک به پلیس در کاهش وقوع سرقت بسیار موثر است.

وی از مشارکت فعال شهروندان ملایری با پلیس در اعلام موارد مشکوک به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تقدیر کرد.