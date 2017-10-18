مسابقات شش جانبه والیبال آقایان در اسدآباد برگزار می شود

مهدی صمدپناهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه های هفته تربیت بدنی اظهار داشت: مسابقات شش جانبه والیبال آقایان با حضور تیم استان های کرمانشاه، سنقر، ملایر، کنگاور و دو تیم از شهرستان اسدآباد برگزار می شود.

وی افزود: این مسابقات صبح روز جمعه در ورزشگاه ۱۵۰۰ نفری آزادی اسدآباد برگزار می شود.

رئیس ورزش و جوانان شهرستان اسدآباد عنوان کرد: اعزام تیم بسکتبال شهرستان برای بازی دوستانه به استان اراک و بازی با تیم بسکتبال این استان از دیگر برنامه های هفته تربیت بدنی است.

وی عنوان کرد: مسابقات پینگ پنگ و فوتسال نیز در بین ورزشکاران اسدآبادی در این هفته انجام می پذیرد.

صمدپناهی اجرای ورزش صبحگاهی برای بانوان را از دیگر برنامه های هفته تربیت بدنی عنوان و بیان کرد: مسابقات والیبال روستایی و عشایری نیز در روستای وندرآباد برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: صعود کوهنوردان اسدآبادی به قله کرکس نیز در این هفته برگزار می شود.

رئیس ورزش و جوانان شهرستان اسدآباد تاکید کرد: بازدید مشاور وزیر ورزش و جوانان و مدیرکل دفتر فنی و نظارت بر طرح ها و اماکن ورزشی از اماکن ورزشی و برگزاری شورای ادارای در پنجشنبه این هفته از دیگر برنامه های این هفته خواهد بود.