اظهارت ترامپ، تهدید علیه صلح و امنیت جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع جهانی صلح اسلامی به عنوان یک سازمان مردم نهاد و فعال در عرصه استقرار صلح و عدالت در جهان با صدور بیانیه ای اظهارات دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا را تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی دانست.

این سازمان مردم نهاد، سخنان ترامپ را مغایر با قوانین شناخته شده ی بین المللی دانسته و تاکید نمود سخنان غیر مسئولانه و هیجانی رئیس جمهور آمریکا، جنگ طلبانه، بحران زا و دور از آداب دیپلماتیک بوده و موجب تخریب صلح و امنیت در جهان خواهد شد. تهدید به خروج آمریکا از برجام، نقض تعهد و خلاف قاعده وفای به عهد است که مسئولیت بین المللی این کشور را به دنبال خواهد داشت. همچنین شکل تهدید و تحریم ایران، خلاف اصول منشور ملل متحد از جمله اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و همچنین عدم تهدید و توسل به زور در عرصه روابط بین الملل است.

مجمع جهانی صلح اسلامی به عنوان یک سازمان مردم نهاد و فعال در برقراری صلح و عدالت در جهان، بر این باور است که جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال تامین صلح و ثبات در منطقه بوده و تمامی تلاش خود را برای استقرار صلح و امنیت در منطقه به کار گرفته است. مبارزه با گروههای تروریستی از جمله داعش از مهم ترین اقدامات ایران در راستای تامین صلح و امنیت در منطقه است. همچنین باید بر این نکته اذعان داشت که ایران خود یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم بوده است. در مقابل، جهان شاهد حمایت امریکا از پدیده شوم تروریسم و حمایت از نظام های خودکامه و سرکوبگر در منطقه می باشد که باعث بروز جنگ و درگیری مداوم در خاور میانه و تشدید تروریسم در جهان شده است.

این سازمان مردم نهاد با توجه به نقش و وظیفه ی اصلی سازمان ملل متحد در تامین صلح و امنیت بین المللی، بر این امر تاکید دارد که دبیرکل سازمان ملل اقدامات و اظهارات ترامپ را تهدید برای صلح و امنیت جهانی بداند و اقدامات و تدابیر لازم را در این خصوص به کار بندد. بی شک دولت ها و ملت های جهان این اقدام دبیرکل را تحسین خواهند کرد. در نهایت باید بر این نکته تاکید نمود که جامعه بین الملل ایران را به عنوان یک بازیگر معقول و خردمند در عرصه جهانی که برای صلح تلاش می کند، شناخته است و به سیاست های بازیگرانی که هر روز با خروج از یک پیمان یا سازمان بین المللی خود را بیشتر منزوی می سازند، بی توجه خواهند بود.

بر این اساس، مجمع جهانی صلح اسلامی معتقد است که :

آمریکا با اظهارات و رفتارهای غیر مسئولانه در صحنه بین المللی نه تنها مسیر انزوای جهانی خود را هموار می کند بلکه صلح و امنیت بسیاری از آنها را نیز به مخاطره می اندازد که لازم است گروه های مردم نهاد و نخبگان از همه کشورها و از جمله خود آمریکا اقدامات لازم را برای جلوگیری از روند بی ثبات کننده آمریکا و رئیس جمهور آن بردارند.

از این رو مجمع جهانی صلح اسلامی:

از نخبگان آزاده جهان، سازمان های مردم نهاد داخلی و بین المللی، کشورهای مستقل و نهادها و سازمان های بین الملل انتظار دارد در مقابل زورگویی و تهدید ترامپ ساکت ننشیند و با ایجاد تحرک در افکار عمومی جهانی، مانع از قدرت طلبی و زورگویی های آمریکا شوند.

سردمداران جدید آمریکا به ترامپ توصیه کنند تا به تاریخ رجوع کرده و سرنوشت جنگ افروزان و دیکتاتورها را مطالعه کند و ببیند که امروز در جامعه جهانی در مورد آنها چگونه قضاوت می شود.

بدون شک سازمان ملل چنانچه بر اساس منشور و دستورالعملهای حقوقی آن سازمان عمل کند و برای اقامۀ صلح مبتنی بر عدالت تلاشهای جدید و جدی را پایهریزی کند، میتواند سهم مهمی در اقامه صلح و برقراری امنیت جهانی ایفا نماید.

همکاری و تقویت دیپلماسی با اعضای مؤثر نظام بین‌الملل در خنثی‌سازی اقدامات یکجانبه گرایی آمریکا و مدیریت رفتار این کشور در قبال جهان موثر خواهد بود.ضمناً این انتظار از سازمان ملل متحد و بهخصوص مجمع عمومی می‏رود که طی قطعنامه ای سخنان و تهدیدات ترامپ را محکوم و از این کشور بخواهد که تابع تعهدات و قوانین بین المللی باشد.مجمع انتظار دارد کشورهای اسلامی و همچنین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، سخنان غیر مسئولانه و برخلاف رویه های معمول دیپلماتیک دولت ترامپ را محکوم نمایند.