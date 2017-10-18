ائمه جمعه نقش موثری در پرورش نسل اسلامی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر چهارشنبه در همایش ائمه ۵ استان کشور در لرستان در سخنانی با تاکید بر ضرورت توجه به مقوله انسان سازی در خانواده ها اظهار داشت: متاسفانه امروز در جامعه ما انسانیت گم شده و این در حالی است که انسان از جایگاه بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه مواد خام خانواده از انسان تشکیل شده که باید در کانون خانواده پرورش پیدا کند، تصریح کرد: هیچ مخلوقی به اندازه انسان جایگاه بالایی ندارد و این امر بر ضرورت پرورش نسلی اسلامی و دینی تاکید می کند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه ما باید با استفاده از تعالیم و مفاهیم اسلامی در جامعه انسان بسازیم، گفت: در این راستا ائمه جمعه نقشی بسیار تاثیر گذار در تبیین موضوع دارند.

آیت الله محمدی در ادامه سخنان خود زن را رکن اصلی خانواده عنوان کرد و گفت: زن موجودی پیچیده است و این در حالیست که صاحب نظران و کارشناسان حوزوی و دانشگاهی به جایگاه آن به انداره کافی توجه نکرده اند.

وی با تاکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه ازدواج دختران در جامعه عنوان کرد: در حال حاضر حدود پنج میلیون دختر در سن ازدواج در کشور وجود دارد و به همین تعداد نیز زنان مطلقه وجود دارد که ضرورت دارد زمینه ازدواج آنها در جامعه فراهم شود.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی دولت و مجلس در این رابطه گفت: در این راستا حوزه های علمیه، مراکز دانشگاهی و ... نیز باید ورود پیدا کنند و راهکارهای عملیاتی لازم را ارائه دهند.